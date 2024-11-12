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12 ноября, 14:19

Тянет мучить слабых: Эксперт составил психологический портрет догхантера

Психолог Смыслов: Догхантерам характерны идейность и садитское стремление к цели

В большинстве случаев догхантеры не отличаются по внешним признакам от нормальных членов общества. У многих из них есть работа, социальный статус — из толпы их мало что выделяет. Об этом SHOT ПРОВЕРКЕ рассказал кандидат психологических наук Дмитрий Смыслов.

Особенности психологии догхантеров. Изображение © SHOT ПРОВЕРКА

Особенности психологии догхантеров. Изображение © SHOT ПРОВЕРКА

В беседе с нашими коллегами эксперт перечислил наиболее распространённые для «охотников на собак» личные качества. В частности, большинство догхантеров обладают идейностью, они по-садистски целеустремлены, имели опыт насилия, а также эмоционально депривированы — считают окружающий мир враждебной средой. У таких людей остро проявляется незакрытая потребность проявлять свою силу и распоряжаться жизнью того, кто слабее, которую они пытаются удовлетворить на животных.

В некоторых случаях догхантеры даже могут держать дома собственных питомцев. При этом бездомных животных они искренне ненавидят, что похоже на поведение страдающих от шизофрении людей, добавил Смыслов.

«‎Это массовое убийство»: МВД получило депутатский запрос из-за отравлений собак догхантерами
«‎Это массовое убийство»: МВД получило депутатский запрос из-за отравлений собак догхантерами

Ранее Life.ru сообщал о массовом отравлении собак в московском районе Зюзино, после которого было возбуждено уголовное дело. Догхантеры орудуют и в Подмосковье — в Подольске десятки животных пострадали от рассыпанного в местах для прогулок крысиного яда. Мы публиковали карту Москвы и области, на которой указаны опасные для собачников районы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mitskevich Uladzimir

Юрий Лысенко
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