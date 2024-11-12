Тянет мучить слабых: Эксперт составил психологический портрет догхантера

В большинстве случаев догхантеры не отличаются по внешним признакам от нормальных членов общества. У многих из них есть работа, социальный статус — из толпы их мало что выделяет. Об этом SHOT ПРОВЕРКЕ рассказал кандидат психологических наук Дмитрий Смыслов.

Особенности психологии догхантеров. Изображение © SHOT ПРОВЕРКА

В беседе с нашими коллегами эксперт перечислил наиболее распространённые для «охотников на собак» личные качества. В частности, большинство догхантеров обладают идейностью, они по-садистски целеустремлены, имели опыт насилия, а также эмоционально депривированы — считают окружающий мир враждебной средой. У таких людей остро проявляется незакрытая потребность проявлять свою силу и распоряжаться жизнью того, кто слабее, которую они пытаются удовлетворить на животных.