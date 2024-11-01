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1 ноября, 19:27

Полиция проверяет информацию о серийном отравлении собак в московском Зюзино

У многих собак отказали лапы. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

У многих собак отказали лапы. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Сотрудники полиции проводят проверку информации о серийном отравителе собак в районе Зюзино. До сегодняшнего дня обращений и заявлений по данному факту в отделы полиции не поступало. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Полицейские УВД по Юго-Западному округу столицы проводят проверочные мероприятия по сообщению в интернете о том, что в районе Зюзино несколько собак отравились неизвестным веществом», — заявили в Главном управлении МВД России по Москве, приводит сообщение Агентство «Москва».

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Ранее Life.ru рассказывал, что десятки собак попали в ветклиники с отравлением неизвестным веществом, несколько пушистиков оказались в реанимации. У всех животных обнаружили проблемы с ЖКТ и неврологические проявления. Однако анализы на кровь у всех хвостатых абсолютно чистые. Соседи-собачники устроили рейд по району и обнаружили несколько пачек сосисок, напичканных таблетками. Местные жители предположили, что животных могли отравить догхантеры.

Алена Пенчугина
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