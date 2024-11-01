Полиция проверяет информацию о серийном отравлении собак в московском Зюзино

Сотрудники полиции проводят проверку информации о серийном отравителе собак в районе Зюзино. До сегодняшнего дня обращений и заявлений по данному факту в отделы полиции не поступало. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Полицейские УВД по Юго-Западному округу столицы проводят проверочные мероприятия по сообщению в интернете о том, что в районе Зюзино несколько собак отравились неизвестным веществом», — заявили в Главном управлении МВД России по Москве, приводит сообщение Агентство «Москва».