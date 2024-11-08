Пятимесячный щенок погиб от яда, рассыпанного догхантерами в Подольске

Неизвестные отравили десятки собак в Подмосковье с помощью крысиного яда. Умер один щенок, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Одна из пострадавших от отправления крысиным ядом собак. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По информации телеграм-канала, новая вспышка отравлений случилась в подольском микрорайоне Кузнечики. Симптомы, по словам хозяев, схожие: после прогулки питомцы становились вялыми, у них начинались понос и рвота, отказывали лапы. В некоторых случаях доходило до судорог и пены из пасти.

Ещё один пострадавший пёсик. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Один из этих случаев закончился трагично: пятимесячный щенок по кличке Эйвор после отравления уже не смогла встать на лапы, прекратила пить и есть. В ветеринарной клинике её пытались спасти три дня и пришли к выводу, что дело в крысином яде. Отравление осложнилось на фоне подхваченной Эйвор инфекции, в итоге она умерла.

Колбаска, найденная в местах прогулок с собаками. Фото © Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Ещё одно смертельно. Фото © Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Встревоженные собачники начали патрулировать свой район, в ходе которого нашли крысиный яд, рассыпанный по прогулочным дорожкам и подозрительного вида колбаски. Хозяева отравленных питомцев уже заявили о случившемся в окружную администрацию и полицию, а также организованно готовят коллективное заявление.

Россыпь крысиного яда на прогулочной дорожке. Фото © SHOT ПРОВЕРКА