Пятимесячный щенок погиб от яда, рассыпанного догхантерами в Подольске
SHOT ПРОВЕРКА: Неизвестные отравили крысиным ядом десятки собак в Подмосковье
Неизвестные отравили десятки собак в Подмосковье с помощью крысиного яда. Умер один щенок, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Одна из пострадавших от отправления крысиным ядом собак. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
По информации телеграм-канала, новая вспышка отравлений случилась в подольском микрорайоне Кузнечики. Симптомы, по словам хозяев, схожие: после прогулки питомцы становились вялыми, у них начинались понос и рвота, отказывали лапы. В некоторых случаях доходило до судорог и пены из пасти.
Ещё один пострадавший пёсик. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
Один из этих случаев закончился трагично: пятимесячный щенок по кличке Эйвор после отравления уже не смогла встать на лапы, прекратила пить и есть. В ветеринарной клинике её пытались спасти три дня и пришли к выводу, что дело в крысином яде. Отравление осложнилось на фоне подхваченной Эйвор инфекции, в итоге она умерла.
Колбаска, найденная в местах прогулок с собаками. Фото © Фото © SHOT ПРОВЕРКА
Ещё одно смертельно. Фото © Фото © SHOT ПРОВЕРКА
Встревоженные собачники начали патрулировать свой район, в ходе которого нашли крысиный яд, рассыпанный по прогулочным дорожкам и подозрительного вида колбаски. Хозяева отравленных питомцев уже заявили о случившемся в окружную администрацию и полицию, а также организованно готовят коллективное заявление.
Россыпь крысиного яда на прогулочной дорожке. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
Напомним, похожая ситуация произошла в начале ноябре в московском районе Зюзино. Как и в этом случае, от отравлений пострадали десятки собак, несколько из них попали в реанимацию. Признаки недомогания схожие: сбои работы ЖКТ и неврологические проблемы, но анализы крови ничего не показывают. В ходе рейда по району владельцы собак нашли несколько упаковок с сосисками, нафаршированными таблетками. Местные не без оснований думают, что это происки догхатеров. Полиция приступила к проверке.