Нижегородец пристрелил соседского спаниеля, который ел из миски его собак

В Нижегородской области мужчина застрелил соседского спаниеля из пневматической винтовки, так как пёсик разбросал его тапки и поел из миски его питомцев. Возбуждено уголовное дело, докладывает региональное управление МВД.

Пневматическая винтовка, из которой убили собаку под Нижним Новгородом. Фото © VK / ГУ МВД России по Нижегородской области

К правоохранителям пришла жительница села Пермеево Большеболдинского района после того, как её пес породы русский охотничий спаниель был смертельно ранен из винтовки. Полицейские быстро выяснили, что хвостатого убил 28-летний сосед.

«Мужчина дал признательные показания, объяснив свой поступок тем, что животное раскидало обувь (тапки) на крыльце дома и ело из миски его собак. Полицейскими изъята пневматическая винтовка, из которой был произведён выстрел», — говорится в сообщении.