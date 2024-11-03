Нижегородец пристрелил соседского спаниеля, который ел из миски его собак
В Нижегородской области мужчина застрелил соседского спаниеля из пневматической винтовки, так как пёсик разбросал его тапки и поел из миски его питомцев. Возбуждено уголовное дело, докладывает региональное управление МВД.
Пневматическая винтовка, из которой убили собаку под Нижним Новгородом. Фото © VK / ГУ МВД России по Нижегородской области
К правоохранителям пришла жительница села Пермеево Большеболдинского района после того, как её пес породы русский охотничий спаниель был смертельно ранен из винтовки. Полицейские быстро выяснили, что хвостатого убил 28-летний сосед.
«Мужчина дал признательные показания, объяснив свой поступок тем, что животное раскидало обувь (тапки) на крыльце дома и ело из миски его собак. Полицейскими изъята пневматическая винтовка, из которой был произведён выстрел», — говорится в сообщении.
Полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Мужчине может грозить лишение свободы до трёх лет.
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Life.ru