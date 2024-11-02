Пьяный украинский военный изнасиловал и убил знакомого в отеле

В одном из двухзвёздочных отелей Львова пьяный военнослужащий ВСУ сильно избил и изнасиловал знакомого. Потерпевший скончался в реанимации от полученных травм. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на материалы суда.

6 сентября 2024 года мужчины остановились в номере отеля, где произошёл сильный конфликт. В результате пьяный военный набросился на знакомого, избил его, а после изнасиловал металлической палкой.

Известно, что мужчина проходил военную службу в ВСУ и недавно вернулся с учений в Британии. Он попросил суд не наказывать его, так как ему нужно вернуться в украинскую армию. Однако служители Фемиды избрали в качестве меры пресечения содержание под стражей без права внесения залога и возбудили два уголовных дела.