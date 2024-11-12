Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 11:25

«‎Это массовое убийство»: МВД получило депутатский запрос из-за отравлений собак догхантерами

Депутат Бурматов направил в МВД запрос из-за отравлений собак догхантерами

Первый зампред Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов направил МВД запрос из-за серии отравлений собак в Москве и области после публикаций Life.ru. Он назвал догхантеров преступниками и выродками. Депутат напомнил, что, разбрасывая отраву на детских площадках, они могут навредить и детям. По его мнению, активизация догхантеров сегодня связана с осенним обострением.

Бурматов о догхантерах. Видео © Life.ru

«Ни один нормальный человек не пойдёт травить собак. Любому адекватному человеку понятно, что пострадают от этого исключительно домашние животные, а могут пострадать ещё и люди», — заявил Бурматов.

Депутат отметил, что в Москве практически нет бездомных собак, и атака направлена на владельцев домашних животных. Бурматов напомнил, что массовое отравление животных — это тяжёлое уголовное преступление, и догхантерам сегодня грозит до 5 лет лишения свободы. В связи с множеством обращений был направлен депутатский запрос в МВД, рассказал наш собеседник. Он напомнил, что собаки могут стоит сотни тысяч рублей, но что ещё важнее – хозяева считают их членами семьми.

Ранее Life.ru писал о массовом отравлении собак в Зюзино, по факту которого возбудили уголовное дело. Также догхантеры отравили десятки собак в подмосковном Подольске с помощью крысиного яда. Life.ru опубликовал карту районов Москвы и Подмосковья, где орудуют догхантеры.

Догхантеры активизировались в ещё одном регионе, несколько собак под капельницами
Догхантеры активизировались в ещё одном регионе, несколько собак под капельницами
Обложка ©

Life.ru

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Животные
  • Владимир Бурматов
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Московская область
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar