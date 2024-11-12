«‎Это массовое убийство»: МВД получило депутатский запрос из-за отравлений собак догхантерами

Первый зампред Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов направил МВД запрос из-за серии отравлений собак в Москве и области после публикаций Life.ru. Он назвал догхантеров преступниками и выродками. Депутат напомнил, что, разбрасывая отраву на детских площадках, они могут навредить и детям. По его мнению, активизация догхантеров сегодня связана с осенним обострением.

Бурматов о догхантерах. Видео © Life.ru

«Ни один нормальный человек не пойдёт травить собак. Любому адекватному человеку понятно, что пострадают от этого исключительно домашние животные, а могут пострадать ещё и люди», — заявил Бурматов.