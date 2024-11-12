«Это массовое убийство»: МВД получило депутатский запрос из-за отравлений собак догхантерами
Депутат Бурматов направил в МВД запрос из-за отравлений собак догхантерами
Первый зампред Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов направил МВД запрос из-за серии отравлений собак в Москве и области после публикаций Life.ru. Он назвал догхантеров преступниками и выродками. Депутат напомнил, что, разбрасывая отраву на детских площадках, они могут навредить и детям. По его мнению, активизация догхантеров сегодня связана с осенним обострением.
Бурматов о догхантерах. Видео © Life.ru
«Ни один нормальный человек не пойдёт травить собак. Любому адекватному человеку понятно, что пострадают от этого исключительно домашние животные, а могут пострадать ещё и люди», — заявил Бурматов.
Депутат отметил, что в Москве практически нет бездомных собак, и атака направлена на владельцев домашних животных. Бурматов напомнил, что массовое отравление животных — это тяжёлое уголовное преступление, и догхантерам сегодня грозит до 5 лет лишения свободы. В связи с множеством обращений был направлен депутатский запрос в МВД, рассказал наш собеседник. Он напомнил, что собаки могут стоит сотни тысяч рублей, но что ещё важнее – хозяева считают их членами семьми.
Ранее Life.ru писал о массовом отравлении собак в Зюзино, по факту которого возбудили уголовное дело. Также догхантеры отравили десятки собак в подмосковном Подольске с помощью крысиного яда. Life.ru опубликовал карту районов Москвы и Подмосковья, где орудуют догхантеры.
Life.ru