Догхантеры активизировались в ещё одном регионе, несколько собак под капельницами

В беседе с телеграм-каналом жители Мурино рассказали, что за последние три недели в их районе участились случаи отравления животных — несколько собак оказалось под капельницами. Одной из хозяек пострадавшего питомца в клинике заявили, что питомцу достаточно лишь понюхать неизвестное вещество, чтобы получить сильнейшую интоксикацию. Местные догхантеры чаще всего используют мясные приманки и распыляют яд.