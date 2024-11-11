Догхантеры активизировались в ещё одном регионе, несколько собак под капельницами
SHOT ПРОВЕРКА: В Петербурге фиксируются факты травли собак
В Санкт-Петербурге фиксируются факты травли собак. Один пёсель погиб, предварительно, отравившись на улице, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Погибший шпиц Ума и мясные приманки догхантеров из Петербурга. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
В беседе с телеграм-каналом жители Мурино рассказали, что за последние три недели в их районе участились случаи отравления животных — несколько собак оказалось под капельницами. Одной из хозяек пострадавшего питомца в клинике заявили, что питомцу достаточно лишь понюхать неизвестное вещество, чтобы получить сильнейшую интоксикацию. Местные догхантеры чаще всего используют мясные приманки и распыляют яд.
В Красносельском районе Северной столицы уже погиб шестилетний шпиц по кличке Ума. Накануне после прогулки состояние собаки резко ухудшилось: пропал аппетит, появился понос. А наутро собака скончалась. Хозяйка предполагает, что Ума мог случайно подобрать что-то на улице или просто понюхать — недавно около соседнего дома потравили бродячих животных.
Напомним, ранее Life.ru писал о массовом отравлении собак в московском райне Зюзино, по факту которого возбудили уголовное дело. Также догхантеры отравили десятки собак в подмосковном Подольске с помощью крысиного яда. В результате умер один щенок.
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