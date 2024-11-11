Осторожно, догхантеры: Появилась карта районов Москвы и Подмосковья, где травят собак
SHOT ПРОВЕРКА сделала карту районов Москвы и Подмосковья, где орудуют догхантеры
В соцсетях появляется всё больше историй про отравленных собак в Москве и Подмосковье. SHOT ПРОВЕРКА составила карту районов столичного региона, где орудуют догхантеры.
Карта районов Московского региона, где орудуют догхантеры. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
По данным телеграм-канала, накануне в подмосковном Солнечногорске умерла пятилетняя чихуахуа по кличке Моника. Ветеринары обнаружили в её организме яд, который стал причиной отравления. Как рассказала хозяйка, в клинике заявили, что питомец — далеко не первый пострадавший с подобными симптомами за последнее время.
Тем временем в Тимирязевском и Хорошёвском районах Москвы собачники заметили неизвестные вещества, разбросанные среди листвы. Ветеринарный врач с Таганки также подтвердил, что этой осенью участились случаи отравлений. Чаще всего догхантеры используют варёную колбасу в качестве приманки.
Напомним, ранее Life.ru писал о массовом отравлении собак в Зюзино, по факту которого возбудили уголовное дело. Также догхантеры отравили десятки собак в подмосковном Подольске с помощью крысиного яда. В результате умер один щенок.
Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala