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Регион
11 ноября, 09:54

Осторожно, догхантеры: Появилась карта районов Москвы и Подмосковья, где травят собак

SHOT ПРОВЕРКА сделала карту районов Москвы и Подмосковья, где орудуют догхантеры

В соцсетях появляется всё больше историй про отравленных собак в Москве и Подмосковье. SHOT ПРОВЕРКА составила карту районов столичного региона, где орудуют догхантеры.

Карта районов Московского региона, где орудуют догхантеры. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Карта районов Московского региона, где орудуют догхантеры. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По данным телеграм-канала, накануне в подмосковном Солнечногорске умерла пятилетняя чихуахуа по кличке Моника. Ветеринары обнаружили в её организме яд, который стал причиной отравления. Как рассказала хозяйка, в клинике заявили, что питомец — далеко не первый пострадавший с подобными симптомами за последнее время.

Тем временем в Тимирязевском и Хорошёвском районах Москвы собачники заметили неизвестные вещества, разбросанные среди листвы. Ветеринарный врач с Таганки также подтвердил, что этой осенью участились случаи отравлений. Чаще всего догхантеры используют варёную колбасу в качестве приманки.

Напомним, ранее Life.ru писал о массовом отравлении собак в Зюзино, по факту которого возбудили уголовное дело. Также догхантеры отравили десятки собак в подмосковном Подольске с помощью крысиного яда. В результате умер один щенок.

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Ветеринар перечислила экстренные способы помочь питомцу, съевшему что-то не то
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Наталья Демьянова
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