Осторожно, догхантеры: Появилась карта районов Москвы и Подмосковья, где травят собак

В соцсетях появляется всё больше историй про отравленных собак в Москве и Подмосковье. SHOT ПРОВЕРКА составила карту районов столичного региона, где орудуют догхантеры.

Карта районов Московского региона, где орудуют догхантеры. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По данным телеграм-канала, накануне в подмосковном Солнечногорске умерла пятилетняя чихуахуа по кличке Моника. Ветеринары обнаружили в её организме яд, который стал причиной отравления. Как рассказала хозяйка, в клинике заявили, что питомец — далеко не первый пострадавший с подобными симптомами за последнее время.