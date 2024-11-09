Ветеринар перечислила экстренные способы помочь питомцу, съевшему что-то не то

Домашние питомцы — это не просто животные, они становятся частью семьи, принося радость и тепло в наш дом. Но забота о них требует постоянного внимания, ведь даже самое безобидное любопытство может привести к серьёзным последствиям, если питомец съест что-то опасное. Ветеринарный хирург и лауреат премии «Золотой скальпель» Елена Секач в беседе с Life.ru поделилась рекомендациями, как действовать в экстренной ситуации.

По словам эксперта, наши питомцы склонны пробовать на вкус всё, что их окружает, и это может быть смертельно опасно. Особую угрозу представляют некоторые привычные нам продукты. Например, шоколад, содержащий теобромин, который для человека безопасен, но для собак и кошек ядовит — он может вызывать судороги, аритмию и даже летальный исход. Опасны также виноград и изюм — их токсическое воздействие на организм животных до конца не изучено, но даже небольшое количество способно привести к острой почечной недостаточности.

Ещё один опасный продукт — ксилитол, заменитель сахара, который провоцирует резкое падение уровня глюкозы в крови и поражение печени, что может закончиться летальным исходом для питомца. А свинина хотя и не является ядом может быть источником вируса болезни Ауески, вызывающей у животных тяжёлый менингоэнцефалит и сильный зуд.

«Лекарства тоже привлекают животных. Обычные препараты, такие как парацетамол или ибупрофен, могут вызвать серьёзное отравление, язвы и кровотечения ЖКТ у животных. Некоторые растения, как диффенбахия и лилия, также могут вызывать отравление у питомцев. В список опасных входят также герань, фикус, азалия, бегония, молочай, хризантемы», — добавила эксперт.

Бытовая химия и средства от насекомых тоже представляют риск. Особенно опасны препараты с содержанием перметрина и антифриз, который привлекает животных сладким запахом и вкусом.

Ветеринар советует, если у питомца проявились симптомы отравления — рвота, диарея, обильное слюнотечение, судороги или слабость, — действовать быстро. В первую очередь важно немедленно обратиться к специалисту. Если с врачом быстро связаться невозможно, и вы уверены, что отравление произошло менее часа назад, можно попробовать вызвать рвоту при помощи слабого раствора перекиси водорода.

«Допустимо попробовать вызвать рвоту методом введения слабого раствора перекиси водорода внутрь через шприц из расчёта 1 мл/кг, но не более 50 мл», — заявила врач.

Однако она предупреждает, что этот метод следует использовать только в крайнем случае, так как он может вызвать воспаление желудка. Также можно дать животному активированный уголь или энтеросгель для абсорбации токсинов, но после этого обязательно нужно обращаться к врачу.

В последнее время участились случаи намеренного отравления собак догхантерами. В такой ситуации важно действовать максимально быстро. Если у вас есть подозрения на отравление, попробуйте вызвать рвоту и ввести витамин B6, чтобы частично нейтрализовать яд до того, как доставите животное в клинику.