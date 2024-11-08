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8 ноября, 11:55

Тест: Панда Катюша или манул Тимофей — кто вы из обитателей Московского зоопарка?

Тоже мечтали хотя бы денёк пожить беззаботную жизнь панды Катюши? Тогда, возможно, именно она ваше отражение в животном мире!

Каждый зверёк — это не просто представитель своего вида, но и уникальная личность с особым характером, привычками и эмоциями. Ответьте на простые вопросы про ваш темперамент, вкус и взгляды на жизнь и узнайте, кто вы из самых известных обитателей Московского зоопарка! Предупреждаем: вы будете в шоке от такого удивительного сходства!

Всем известно, что чаще всегда чувство умиления вызывают животные и дети. Попробуйте отгадать, какие известные советские актёры изображены на этих 5 фото, и доказать, что вы настоящий поклонник. А этот милый пушистый тест раскроет все тайны вашего характера, нужно всего лишь выбрать любимую породу кошек.

Какие 10 животных вымерли за последние 70 лет, и ваши дети их уже не увидят
Какие 10 животных вымерли за последние 70 лет, и ваши дети их уже не увидят
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Коллаж © Life.ru Фото © Freepik / cookie_studio

Виктория Мишинкина
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