Тест: Панда Катюша или манул Тимофей — кто вы из обитателей Московского зоопарка?

Каждый зверёк — это не просто представитель своего вида, но и уникальная личность с особым характером, привычками и эмоциями. Ответьте на простые вопросы про ваш темперамент, вкус и взгляды на жизнь и узнайте, кто вы из самых известных обитателей Московского зоопарка! Предупреждаем: вы будете в шоке от такого удивительного сходства!