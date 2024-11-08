День памяти Димитрия Солунского: когда православный праздник и зачем нужно жарить блины День памяти Димитрия Солунского не так прост, как кажется. Life.ru рассказывает, какие обряды помогают защититься от злых духов и сохранить чистоту души. 7 ноября, 21:05 Когда день памяти святого Димитрия Солунского и что нельзя делать 8 ноября. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © azbyka.ru

День памяти святого великомученика Димитрия Солунского отмечается ежегодно 8 ноября по новому стилю (26 октября по старому). Этот праздник приурочен к памяти одного из самых почитаемых христианских святых, прославленного за свои подвиги в защите веры и за народное заступничество. Димитрий Мироточец, как его называют за чудо источения мира (благовонное масло) из его мощей. Его день памяти связан с началом зимы и поминовением предков. 8 ноября отмечается как церковными обрядами, так и традициями, уходящими корнями в древние обычаи. Расскажем обо всём подробно.

Житие Димитрия Солунского

Когда отмечают день памяти Димитрия Солунского. Фото © Wikipedia

Димитрий Солунский родился в III веке в семье правителя Фессалоник. После смерти отца он был назначен на высокую должность. Несмотря на перспективы, Димитрий выбрал путь христианства, что в те времена было крайне рискованно. Император Максимилиан, узнав о проповедях Димитрия, приказал заключить его в темницу. В темнице святого посетил юноша Нестор, просящий благословения на битву с гладиатором. Димитрий благословил его, и Нестор победил, что разгневало императора. После этого Димитрия казнили, пронзив копьями. С тех пор мощи святого источают миро, которое верующие считают целебным. Именно за это чудо святой получил прозвище Мироточец, а его культ стал широко распространяться.

Чем прославился святой Димитрий Солунский

Димитрий Солунский прославился своей стойкостью перед испытаниями и готовностью отдать жизнь за веру. Святой известен чудесами, связанными с его мощами. Один из самых известных храмов Димитрия Солунского находится в Салониках, Греция. Эта базилика Святого Димитрия, построенная в IV веке, ежегодно привлекает тысячи паломников. Храм построен на том самом месте, где, согласно преданию, и погиб святой.

Обряд для Димитриева дня: как провести и что нужно знать

Какие обряды проводят на Димитриев день. Фото © Freepik / Senivpetro

«В шаманской традиции с 21 сентября — после осеннего равноденствия — приходят духи нижнего мира. Они будут здесь до 21 марта, потому что командуют в тёмное, холодное время года. В это время есть определённые правила поведения, которые нужно соблюдать, чтобы не вызвать негативных влияний», — делится шаман Айсу Кам. Поэтому она рекомендует провести обряд очищения и защиты: испечь блины и предложить первые три Господу, а затем предкам. Но тут не всё так просто.

Важно печь блины или оладьи без яиц. Мы должны использовать сковороду и посуду, которые не были в соприкосновении с мясом, рыбой, яйцами. Если они были в соприкосновении, нужно помыть их молоком, так как молоко — священная, чистая субстанция, которая очищает от негативных наслоений. Айсу Кам Шаман

Далее, как рассказывает шаман, берём первые два-три блинчика и ставим иконы или изображения Бога, святых. Нестрашно, если не знаете специальных молитв, — главное, чтобы это было от всего сердца. Поэтому попросите Господа принять эти блинчики. После следует поднести блинчики Господу и подождать 10–15 минут. Можно также поднести стаканчик с водой, но посуда для Господа должна быть новой.

«Далее благодарим Господа, что он поел нашу еду, осветил её. Потом берём эти три блинчика и подносим их предкам. Ставим фотографии умерших родственников на северо-восточную, восточную, северную или юго-западную сторону. Если нет фотографий, можно нарисовать родовое древо или мысленно поставить их туда, зажечь белую свечу и предложить им эти блинчики», — рассказывает про обряд шаман.

Как почтить предков в день Димитрия. Фото © Freepik / drobotdean

Пищу, предложенную предкам, как говорит шаман, нельзя есть. Её относят в чистое место на улице, например под дерево, в лес или водоём. Остальные блины можно предложить Господу и затем съесть, главное — испечь их без яиц. Для подношения используем ту же посуду, которая предназначена только для Господа. Можно также предложить Господу воду или травяной чай, но избегать кофе и обычного чая.

Важность блинов на православный праздник Димитрия Солунского

Что нельзя делать в день памяти Димитрия Солунского. Фото © ТАСС / Игорь Онучин

Обряд помогает наладить связь с предками и защититься от злых духов, которые, по поверью, приходят с осеннего равноденствия и до весны. Айсу Кам утверждает, что такой ритуал помогает очиститься и получить заряд энергии на зиму. Любые обряды требуют искренности и веры. Необязательно знать все молитвы — достаточно чистого сердца и желания почтить предков.

После этого ритуала мы получаем большой заряд позитивной божественной энергии и любви. Очищаемся от грехов, когда служим Господу и едим пищу, предложенную ему. Айсу Кам Шаман

Поднесение пищи Господу, как говорит эксперт, можно делать регулярно, а не только в праздник 8 ноября, но обязательно без мяса, рыбы и яиц в составе, так как Господь это не примет. Также не следует использовать лук, чеснок и грибы. Важно учитывать все эти моменты при поднесении пищи Господу, так как детали играют важную роль. Пища должна быть вегетарианской, на тарелочке и с новыми приборами.

День Димитрия Солунского: Что нельзя делать 8 ноября

Обряд шамана на Димитриев день: что нельзя делать. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В День Димитрия Солунского важно помнить о древних традициях и соблюдать правила, которые помогают сохранять духовную чистоту и уважение к предкам: Не рекомендуется есть мясо, рыбу, яйца, лук, чеснок и грибы.

Нельзя оставлять еду, предложенную предкам, в нечистых местах (например, на перекрёстках или свалках).

Следует соблюдать осторожность в словах и поступках, не совершать плохих дел и не оскорблять других.

День памяти Димитрия Солунского — время осмысления связи поколений, уважения к предкам и духовного очищения. Обряд, предложенный шаманом, — это возможность выразить благодарность и защититься от негативных влияний. Этот день напоминает о важности традиций и веры, о том, что, обращаясь к корням и почитая предков, мы можем найти ответы на многие вопросы. Пусть этот Димитриев день станет временем мира, света и внутренней гармонии. Ранее Life.ru рассказывал о 9 вещах, которые ни в коем случае нельзя делать христианину на кладбище.