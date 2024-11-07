Суровые 90-е против продвинутого 2024-го: Какое воспитание лучше и чем современные родители хуже
Не только прогресс не стоит на месте, но и методы воспитания. Life.ru рассказывает, чем отличаются современные родители и что им можно было бы позаимствовать из 90-х.
Мы живём в эпоху информационной доступности, когда любой родитель может погрузиться в психологические исследования и найти подходы, которые, казалось бы, помогут вырастить счастливого и успешного ребёнка. Но с каждым десятилетием подходы к воспитанию меняются — и разрыв между поколениями становится всё заметнее.
Поэтому Life.ru решил провести небольшое исследование и вместе с детским психологом Еленой Митягиной выяснить, какими были родители в 90-е, как они воспитывали своих чад и как отличаются от современных мам и пап XXI века.
Родители 90-х: Сильные и слабые стороны
Сначала вспомним, какими приёмами в воспитании пользовались родители времён 90-х. Чем они отличались и какие были сильные стороны. Начнём с плюсов.
Плюс 1. Умение устанавливать границы
Чем родители из 90-х отличались от современных: умение отстаивать личные границы. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер
Родители 90-х знали, как установить чёткие правила и держать границы. Они строго обозначали, что можно, а чего нельзя, а это создавало для детей структурированное и предсказуемое пространство. Как поясняет психолог, ребёнок понимал свои границы и учился взаимодействовать с миром в чётких рамках дозволенного, что укрепляло его чувство безопасности.
Плюс 2. Соблюдение иерархии
Родительская фигура 90-х имела чёткий авторитет, иерархия в семье соблюдалась неукоснительно. Родители оставались в позиции лидеров, к которым прислушиваются, кого уважают. Это закладывало в ребёнке понимание авторитета, уважение к старшим, которые впоследствии помогали ему в адаптации к общественным нормам и правилам.
Плюс 3. Дисциплина и строгость
Почему строгие родители из 90-х — это даже хорошо. Фото © ТАСС / Михаил Потырнике
Дети, воспитанные родителями 90-х, знали, что за нарушение правил их ждут последствия. «Привитая дисциплина помогала им легче адаптироваться к образовательной системе и учила ответственности. Важно отметить, что такая строгость нередко становилась основой для развития у детей самоконтроля и уважения к принятым правилам», — поясняет детский психолог.
Да, у родителей, кто воспитывал новое поколение во времена 90-х, определённо были свои плюсы и сильные стороны. Но не будем их идеализировать. Поэтому рассмотрим минусы — какие особенности воспитания тех лет современным психологам не очень нравятся.
Минус 1. Недостаток эмпатии и чувствительности
Какой был главный недостаток воспитания во времена 90-х. Фото © ТАСС / В. Кожевников
Для родителей 90-х было характерно более дистанцированное отношение к детям. Часто малыши не чувствовали эмоциональной близости и поддержки, поскольку взрослые воспринимали себя скорее как учителей и наставников, нежели как друзей. «Это могло сказаться на эмоциональном развитии детей, которые росли с недостатком понимания, что их чувства важны и имеют право на существование», — объясняет эксперт.
Минус 2. Меньшая вовлечённость
Родители того времени часто считали, что выполнение базовых потребностей — это главное, и не видели смысла в длительных разговорах о переживаниях и мечтах детей. В силу внешних обстоятельств, таких как занятость или проблемы с доступом к информации, многие родители оставались менее вовлечёнными в эмоциональную жизнь своих чад. Это иногда приводило к отдалению между родителями и детьми.
Минус 3. Повышенная авторитарность вместо авторитетного стиля воспитания
Со слов детского психолога, часто родители 90-х применяли авторитарный стиль, где их слово было законом и вопросы не обсуждались.
Дисциплина и правила были жёсткими, а пространство для индивидуальности ребёнка — ограниченным. Это создавало дистанцию и могло подрывать уверенность ребёнка в собственных решениях и желаниях.
Авторитетный стиль, основанный на доверии и уважении, был бы более продуктивен, поскольку позволил бы ребёнку развиваться в условиях, где его потребности и чувства тоже учитываются.
Современные родители: Преимущества и вызовы
Мы вспомнили про основные моменты воспитания детей во времена 90-х, разобрали их сильные и слабые стороны. А теперь перейдём к современности. Какие плюсы есть у мам и пап сейчас? Чем они отличаются от предыдущего поколения?
Плюс 1. Эмпатия и эмоциональная включённость
Почему современные родители такие классные и что их отличает от мам и пап из СССР? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko
Современные родители, как рассказывает детский психолог, чаще ориентируются на потребности детей и стремятся быть эмоционально доступными. Они понимают, что ребёнок — это полноценная личность, которая нуждается не только в материальной поддержке, но и в понимании, принятии и внимании к его внутреннему миру.
Это создаёт глубокую эмоциональную связь, которая укрепляет доверие и способствует развитию эмоционального интеллекта у детей.
Плюс 2. Осознание важности индивидуальности ребёнка
Современные родители стараются учитывать уникальность каждого ребёнка, его потребности и интересы. Благодаря этому подходу дети растут более уверенными в себе, понимая, что они имеют право на свои чувства и желания. Это помогает формировать здоровую самооценку и ощущение собственного достоинства.
Но, как и в случае с родителями из 90-х, современных нельзя назвать примером идеальности, у них тоже есть минусы, которые мы рассмотрим сейчас подробнее. В чём, по мнению детского психолога, современные родители плохо справляются?
Минус 1. Сложности с установлением границ
Главные минусы современного воспитания, по мнению психолога. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko
Несмотря на всю заботу и внимание к эмоциональным потребностям ребёнка, современным родителям нередко сложно устанавливать границы и поддерживать иерархию в семье. Из-за изобилия психологической литературы они боятся быть слишком строгими, опасаются причинить травму. «Но отсутствие чётких границ мешает детям чувствовать себя уверенно: они не понимают, где заканчивается допустимое и начинается запретное, что создаёт трудности при взаимодействии с внешним миром», — обращает наше внимание эксперт.
Минус 2. Расплывчатая иерархия
В попытке быть ближе к ребёнку современные родители часто отказываются от позиции лидера, иерархия в семье становится неопределённой. Это может приводить к тому, что дети растут с убеждением, что они равны взрослым, не уважают авторитеты и испытывают сложности с адаптацией к социальным правилам.
Минус 3. Невозможность выдерживать «скучные» моменты и капризы
Почему современным родителям так трудно выносить детские истерики? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman023_photography
Современные дети, привыкшие к постоянному вниманию, заботе и удовлетворению своих потребностей, часто не знают, как справляться со скукой и фрустрацией.
Родители, боясь показать жёсткость, сразу идут на уступки и находят способы развлечь или успокоить ребёнка.
Это приводит к тому, что дети с трудом справляются с ситуациями, когда нужно ждать, подчиняться общим правилам или переживать неудобства.
Кто лучше: родители из 90-х или современные
Когда было лучше: в 90-е или сегодня? Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes, © TACC / Александр Малаховский
Каждое поколение родителей имеет свои сильные и слабые стороны, и каждый подход имеет своё значение. Со слов детского психолога, с которым поговорил Life.ru, современные родители преуспели в эмоциональном развитии детей, научили их понимать и принимать свои чувства. Но в стремлении дать ребёнку больше свободы и поддержки они часто забывают о важности чётких границ и иерархии, которые помогают детям ориентироваться в сложном мире.
И как быть? На кого равняться? «Главное — найти баланс. Научить ребёнка уважать правила и адаптироваться к общественным нормам, не нарушая его личных границ и сохраняя чуткость к его чувствам», — подводит итог эксперт. Ранее Life.ru рассказывал про распространённые ошибки советских родителей, которые ломали детям психику.
Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Будневич Иосиф, Устиненко Анатолий, © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A