Суровые 90-е против продвинутого 2024-го: Какое воспитание лучше и чем современные родители хуже

Мы живём в эпоху информационной доступности, когда любой родитель может погрузиться в психологические исследования и найти подходы, которые, казалось бы, помогут вырастить счастливого и успешного ребёнка. Но с каждым десятилетием подходы к воспитанию меняются — и разрыв между поколениями становится всё заметнее.

Поэтому Life.ru решил провести небольшое исследование и вместе с детским психологом Еленой Митягиной выяснить, какими были родители в 90-е, как они воспитывали своих чад и как отличаются от современных мам и пап XXI века.

Родители 90-х: Сильные и слабые стороны

Сначала вспомним, какими приёмами в воспитании пользовались родители времён 90-х. Чем они отличались и какие были сильные стороны. Начнём с плюсов.

Плюс 1. Умение устанавливать границы

Чем родители из 90-х отличались от современных: умение отстаивать личные границы. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Родители 90-х знали, как установить чёткие правила и держать границы. Они строго обозначали, что можно, а чего нельзя, а это создавало для детей структурированное и предсказуемое пространство. Как поясняет психолог, ребёнок понимал свои границы и учился взаимодействовать с миром в чётких рамках дозволенного, что укрепляло его чувство безопасности.

Плюс 2. Соблюдение иерархии

Родительская фигура 90-х имела чёткий авторитет, иерархия в семье соблюдалась неукоснительно. Родители оставались в позиции лидеров, к которым прислушиваются, кого уважают. Это закладывало в ребёнке понимание авторитета, уважение к старшим, которые впоследствии помогали ему в адаптации к общественным нормам и правилам. Елена Митягина Детский психолог

Плюс 3. Дисциплина и строгость

Почему строгие родители из 90-х — это даже хорошо. Фото © ТАСС / Михаил Потырнике

Дети, воспитанные родителями 90-х, знали, что за нарушение правил их ждут последствия. «Привитая дисциплина помогала им легче адаптироваться к образовательной системе и учила ответственности. Важно отметить, что такая строгость нередко становилась основой для развития у детей самоконтроля и уважения к принятым правилам», — поясняет детский психолог.

Да, у родителей, кто воспитывал новое поколение во времена 90-х, определённо были свои плюсы и сильные стороны. Но не будем их идеализировать. Поэтому рассмотрим минусы — какие особенности воспитания тех лет современным психологам не очень нравятся.

Минус 1. Недостаток эмпатии и чувствительности

Какой был главный недостаток воспитания во времена 90-х. Фото © ТАСС / В. Кожевников

Для родителей 90-х было характерно более дистанцированное отношение к детям. Часто малыши не чувствовали эмоциональной близости и поддержки, поскольку взрослые воспринимали себя скорее как учителей и наставников, нежели как друзей. «Это могло сказаться на эмоциональном развитии детей, которые росли с недостатком понимания, что их чувства важны и имеют право на существование», — объясняет эксперт.

Минус 2. Меньшая вовлечённость

Родители того времени часто считали, что выполнение базовых потребностей — это главное, и не видели смысла в длительных разговорах о переживаниях и мечтах детей. В силу внешних обстоятельств, таких как занятость или проблемы с доступом к информации, многие родители оставались менее вовлечёнными в эмоциональную жизнь своих чад. Это иногда приводило к отдалению между родителями и детьми. Елена Митягина Детский психолог

Минус 3. Повышенная авторитарность вместо авторитетного стиля воспитания

Со слов детского психолога, часто родители 90-х применяли авторитарный стиль, где их слово было законом и вопросы не обсуждались.

Дисциплина и правила были жёсткими, а пространство для индивидуальности ребёнка — ограниченным. Это создавало дистанцию и могло подрывать уверенность ребёнка в собственных решениях и желаниях. Елена Митягина Детский психолог

Авторитетный стиль, основанный на доверии и уважении, был бы более продуктивен, поскольку позволил бы ребёнку развиваться в условиях, где его потребности и чувства тоже учитываются.

Современные родители: Преимущества и вызовы

Мы вспомнили про основные моменты воспитания детей во времена 90-х, разобрали их сильные и слабые стороны. А теперь перейдём к современности. Какие плюсы есть у мам и пап сейчас? Чем они отличаются от предыдущего поколения?

Плюс 1. Эмпатия и эмоциональная включённость

Почему современные родители такие классные и что их отличает от мам и пап из СССР? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

Современные родители, как рассказывает детский психолог, чаще ориентируются на потребности детей и стремятся быть эмоционально доступными. Они понимают, что ребёнок — это полноценная личность, которая нуждается не только в материальной поддержке, но и в понимании, принятии и внимании к его внутреннему миру.

Это создаёт глубокую эмоциональную связь, которая укрепляет доверие и способствует развитию эмоционального интеллекта у детей. Елена Митягина Детский психолог

Плюс 2. Осознание важности индивидуальности ребёнка

Современные родители стараются учитывать уникальность каждого ребёнка, его потребности и интересы. Благодаря этому подходу дети растут более уверенными в себе, понимая, что они имеют право на свои чувства и желания. Это помогает формировать здоровую самооценку и ощущение собственного достоинства.

Но, как и в случае с родителями из 90-х, современных нельзя назвать примером идеальности, у них тоже есть минусы, которые мы рассмотрим сейчас подробнее. В чём, по мнению детского психолога, современные родители плохо справляются?

Минус 1. Сложности с установлением границ

Главные минусы современного воспитания, по мнению психолога. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

Несмотря на всю заботу и внимание к эмоциональным потребностям ребёнка, современным родителям нередко сложно устанавливать границы и поддерживать иерархию в семье. Из-за изобилия психологической литературы они боятся быть слишком строгими, опасаются причинить травму. «Но отсутствие чётких границ мешает детям чувствовать себя уверенно: они не понимают, где заканчивается допустимое и начинается запретное, что создаёт трудности при взаимодействии с внешним миром», — обращает наше внимание эксперт.

Минус 2. Расплывчатая иерархия

В попытке быть ближе к ребёнку современные родители часто отказываются от позиции лидера, иерархия в семье становится неопределённой. Это может приводить к тому, что дети растут с убеждением, что они равны взрослым, не уважают авторитеты и испытывают сложности с адаптацией к социальным правилам.

Минус 3. Невозможность выдерживать «скучные» моменты и капризы

Почему современным родителям так трудно выносить детские истерики? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman023_photography

Современные дети, привыкшие к постоянному вниманию, заботе и удовлетворению своих потребностей, часто не знают, как справляться со скукой и фрустрацией.

Родители, боясь показать жёсткость, сразу идут на уступки и находят способы развлечь или успокоить ребёнка. Елена Митягина Детский психолог

Это приводит к тому, что дети с трудом справляются с ситуациями, когда нужно ждать, подчиняться общим правилам или переживать неудобства.

Кто лучше: родители из 90-х или современные

Когда было лучше: в 90-е или сегодня? Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes, © TACC / Александр Малаховский

Каждое поколение родителей имеет свои сильные и слабые стороны, и каждый подход имеет своё значение. Со слов детского психолога, с которым поговорил Life.ru, современные родители преуспели в эмоциональном развитии детей, научили их понимать и принимать свои чувства. Но в стремлении дать ребёнку больше свободы и поддержки они часто забывают о важности чётких границ и иерархии, которые помогают детям ориентироваться в сложном мире.