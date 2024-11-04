Важна не внешность, а поведение: Как понять, что партнёр вам изменяет

Изменщика нельзя определить по внешним данным, более важным фактором является его характер. Об этом заявил сексолог и андролог Дмитрий Головлев, комментируя недавнее исследование учёных. По его словам, конечно, у привлекательных, ухоженных и стройных людей больше шансов завести роман на стороне, но это несерьёзный подход.

Если хотите определить, ходит ли ваш партнёр налево, то лучше обратить внимание, как изменилось его поведение. К примеру, потенциальный изменщик может поставить пароль на смартфон, сменить стиль одежды, начать тщательнее ухаживать за собой, больше времени проводить вне дома, предупредил собеседник «Вечерней Москвы».

«Нередко появляется критика, обесценивание — по возрасту, внешности, умственным способностям, уровню дохода и так далее. Жена или муж вдруг выясняют, что они чем-то плохи. Это, как правило, значит, что у партнёра появился кто-то на стороне, с кем он сравнивает жену или мужа не в пользу последних», — отметил эксперт.