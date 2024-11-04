Важна не внешность, а поведение: Как понять, что партнёр вам изменяет
Сексолог Головлев назвал выдумкой портрет «типичного изменщика» от учёных
Изменщика нельзя определить по внешним данным, более важным фактором является его характер. Об этом заявил сексолог и андролог Дмитрий Головлев, комментируя недавнее исследование учёных. По его словам, конечно, у привлекательных, ухоженных и стройных людей больше шансов завести роман на стороне, но это несерьёзный подход.
Если хотите определить, ходит ли ваш партнёр налево, то лучше обратить внимание, как изменилось его поведение. К примеру, потенциальный изменщик может поставить пароль на смартфон, сменить стиль одежды, начать тщательнее ухаживать за собой, больше времени проводить вне дома, предупредил собеседник «Вечерней Москвы».
«Нередко появляется критика, обесценивание — по возрасту, внешности, умственным способностям, уровню дохода и так далее. Жена или муж вдруг выясняют, что они чем-то плохи. Это, как правило, значит, что у партнёра появился кто-то на стороне, с кем он сравнивает жену или мужа не в пользу последних», — отметил эксперт.
Напомним, ранее учёные при помощи ИИ сгенерировали фотороботы типичных изменщиков. Для этого в ходе исследования опросили тысячи людей с разбитым сердцем.