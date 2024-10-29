Учёные сгенерировали фотороботы «типичных изменщиков»

Теперь лица «типичных изменщиков» известны всем. Об этом позаботились учёные, которые опросили тысячи людей с разбитым сердцем и составили фотороботы. Об этом пишет New York Post со ссылкой на издание Кennedy news and media.

Типичные изменщики. Фото © Кennedy news and media

Как уточняет издание, мужчины, склонные к изменам, часто обладают определёнными чертами: голубыми или сероватыми глазами, тонкими губами, крупным носом и небольшой растительностью на голове и лице, а также могут быть полностью лысыми. В то же время типичные женщины-изменщицы обычно стройные, с тёмными волосами, маленьким носом и губами среднего размера.