Учёные сгенерировали фотороботы «типичных изменщиков»
NYP: ИИ нарисовал фотопортрет типичных изменяющих мужчины и женщины
Теперь лица «типичных изменщиков» известны всем. Об этом позаботились учёные, которые опросили тысячи людей с разбитым сердцем и составили фотороботы. Об этом пишет New York Post со ссылкой на издание Кennedy news and media.
Типичные изменщики. Фото © Кennedy news and media
Как уточняет издание, мужчины, склонные к изменам, часто обладают определёнными чертами: голубыми или сероватыми глазами, тонкими губами, крупным носом и небольшой растительностью на голове и лице, а также могут быть полностью лысыми. В то же время типичные женщины-изменщицы обычно стройные, с тёмными волосами, маленьким носом и губами среднего размера.
Ранее Life.ru рассказывал, что регулярные унижения и оскорбления от партнёра являются одной из причин женских измен. Психологи отметили, что недостаток внимания и финансов может стать причиной, побуждающей женщин искать роман на стороне. Также, если мужчина не соответствует ожиданиям, не удовлетворяет все желания и не зарабатывает столько, сколько хотелось бы женщине, вероятность появления привлекательного и успешного любовного партнера увеличивается.
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