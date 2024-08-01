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1 августа, 02:26

"Сразу же появляется любовник": Психолог объяснила, почему женщины изменяют

Психолог Миллер: Главные причины женской измены — нехватка внимания и денег

Женщина может изменить по нескольким причинам, но основным является отсутствие эмоционального контакта с партнёром. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elnur

Женщина может изменить по нескольким причинам, но основным является отсутствие эмоционального контакта с партнёром. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elnur

Регулярные унижения и оскорбления от партнёра являются одной из причин женских измен. Психолог и сексолог Александра Миллер в беседе с NEWS.ru рассказала, что подтолкнуть представительниц прекрасного пола к походу налево также может недостаток внимания и денег.

"Если человек не получает эмоциональный контакт и одобрение дома, его унижают или оскорбляют, недооценивают, то сразу же появляется любовник. Ничего удивительного. Женщина чувствует себя невостребованной и нежеланной дома, её не воспринимают как сексуальный объект", — пояснила сексолог и добавила, что причиной измен служит и отсутствие эмоционального контакта с партнёром.

Психолог также отметила, что одной из причин измены может стать утрата партнёром образа добытчика и ключевой фигуры в семье. Если мужчина не оправдывает надежд, не удовлетворяет все потребности и не зарабатывает столько, сколько хотелось бы женщине, то вероятность появления сильного и успешного любовника возрастает.

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Ранее коуч озвучил неожиданный способ предотвратить женскую измену. Он предложил мужчинам рассказать о личных проблемах, таких как болезнь или крах бизнеса, чтобы выявить истинные намерения возлюбленной.

Кирилл Сосновских
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