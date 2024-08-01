"Сразу же появляется любовник": Психолог объяснила, почему женщины изменяют

Регулярные унижения и оскорбления от партнёра являются одной из причин женских измен. Психолог и сексолог Александра Миллер в беседе с NEWS.ru рассказала, что подтолкнуть представительниц прекрасного пола к походу налево также может недостаток внимания и денег.

"Если человек не получает эмоциональный контакт и одобрение дома, его унижают или оскорбляют, недооценивают, то сразу же появляется любовник. Ничего удивительного. Женщина чувствует себя невостребованной и нежеланной дома, её не воспринимают как сексуальный объект", — пояснила сексолог и добавила, что причиной измен служит и отсутствие эмоционального контакта с партнёром.

Психолог также отметила, что одной из причин измены может стать утрата партнёром образа добытчика и ключевой фигуры в семье. Если мужчина не оправдывает надежд, не удовлетворяет все потребности и не зарабатывает столько, сколько хотелось бы женщине, то вероятность появления сильного и успешного любовника возрастает.