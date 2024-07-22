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22 июля, 16:23

Озвучен неожиданный способ предотвратить женскую измену

Коуч Кичаев: Предотвратить измену можно, спровоцировав личные проблемы

Некоторые женщины на начальных этапах отношений играют роль "белых и пушистых". Однако в процессе выясняется, что они искусные манипуляторы, нацеленные на кошелёк мужчины. Раскрыть истинные намерения таких дам несложно: нужно лишь их спровоцировать. Об этом заявил NEWS.ru коуч Александр Кичаев.

Эксперт посоветовал мужчинам рассказать о личных проблемах. Хорошо подойдёт тема с болезнью или крахом бизнеса. По реакции возлюбленной можно будет понять, насколько искренне она к вам относится.

"Если у неё к вам ненастоящая любовь, она быстро найдёт повод уйти от вас. Соответственно, вы предотвратите измену, если человек изначально был так к вам настроен", — отметил коуч.

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Ранее психолог рассказала о "звоночках", указывающих на мужчину-тирана. Им могут руководить внутренние комплексы и низкая самооценка. Делая предложение руки и сердца, он верит, что брак позволит быть вместе навсегда и не потерять свою вторую половинку.

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Freepik

Алёна Зиновьева
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