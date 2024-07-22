Озвучен неожиданный способ предотвратить женскую измену
Коуч Кичаев: Предотвратить измену можно, спровоцировав личные проблемы
Некоторые женщины на начальных этапах отношений играют роль "белых и пушистых". Однако в процессе выясняется, что они искусные манипуляторы, нацеленные на кошелёк мужчины. Раскрыть истинные намерения таких дам несложно: нужно лишь их спровоцировать. Об этом заявил NEWS.ru коуч Александр Кичаев.
Эксперт посоветовал мужчинам рассказать о личных проблемах. Хорошо подойдёт тема с болезнью или крахом бизнеса. По реакции возлюбленной можно будет понять, насколько искренне она к вам относится.
"Если у неё к вам ненастоящая любовь, она быстро найдёт повод уйти от вас. Соответственно, вы предотвратите измену, если человек изначально был так к вам настроен", — отметил коуч.
Ранее психолог рассказала о "звоночках", указывающих на мужчину-тирана. Им могут руководить внутренние комплексы и низкая самооценка. Делая предложение руки и сердца, он верит, что брак позволит быть вместе навсегда и не потерять свою вторую половинку.