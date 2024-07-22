Озвучен неожиданный способ предотвратить женскую измену

Некоторые женщины на начальных этапах отношений играют роль "белых и пушистых". Однако в процессе выясняется, что они искусные манипуляторы, нацеленные на кошелёк мужчины. Раскрыть истинные намерения таких дам несложно: нужно лишь их спровоцировать. Об этом заявил NEWS.ru коуч Александр Кичаев.

Эксперт посоветовал мужчинам рассказать о личных проблемах. Хорошо подойдёт тема с болезнью или крахом бизнеса. По реакции возлюбленной можно будет понять, насколько искренне она к вам относится.

"Если у неё к вам ненастоящая любовь, она быстро найдёт повод уйти от вас. Соответственно, вы предотвратите измену, если человек изначально был так к вам настроен", — отметил коуч.