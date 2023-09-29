"Ходить туда не надо": Психолог рассказала о "звоночках", указывающих на тирана

Практически каждая девушка с детства мечтает выйти замуж и представляет этот яркий день в мельчайших подробностях. Однако не всегда замужество может говорить о начале счастливой жизни, ведь порой можно нарваться на самого настоящего тирана. Как его распознать и в каких случаях свадьбу лучше отменить, в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказала психолог Анна Завгороднева.

Эксперт подчеркнула, что в первую очередь стоит обратить внимание на возраст влюблённых. В случае если это юная пара, то предложение можно списать на бурлящие гормоны. Однако стоит насторожиться, если замуж зовёт человек 25 лет и старше. По мнению психолога, влюблённость в таком случае может смешиваться и с тревогой.

По словам специалиста, тираном в плане отношений могут руководить внутренние комплексы и низкая самооценка. Делая предложение руки и сердца, он верит, что брак позволит быть вместе навсегда и не потерять свою вторую половинку.

"Человек начинает проявлять нотки контроля, например спрашивать, где его партнёр был, чем занимался. Начинает что-то запрещать. Ещё примешиваются негативные отзывы о тех людях, с которыми партнёр общался до этого", — заявила собеседница издания.

Психолог также рассказала, что следует дальше за такими моментами. По её словам, будущий партнёр может начать отрезать свою возлюбленную от семьи и друзей, а также критиковать их и всячески тянуть одеяло на себя.

"Если все эти признаки собираются вместе в одном человеке, то это просто поле из красных флагов и ходить туда не надо абсолютно, потому что потенциально такой человек — настоящий тиран, а скоропалительная свадьба принесёт огромные проблемы", — заключила Анна Завгороднева.