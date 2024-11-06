Как воспитывали в СССР: 5 роковых ошибок родителей, которые ломали жизни детям

В Советском Союзе воспитание детей включало не только школу и пионерские организации, но и целый ряд клишированных устоев — «запугивающих» фраз и особых методов, которые передавались от родителей к детям, и были призваны формировать «правильные» черты характера.

Принято считать, что эти методы помогали прививать чадам понятия о честности, трудолюбии, коллективизме и послушании, одновременно укрепляя в них стойкость и уважение к правилам. Эти фразы и привычки стали довольно-таки специфичным уроком, о том, как нужно и как не нужно поступать. Рассказываем про самое ужасное, что только могли сделать советские родители во время процесса воспитания.

1. Пугать ребенка «высшей» мерой наказания

Способы воспитания детей в СССР. Фото © ТАСС / Анатолий Красножон / Фотохроника

Большую часть советских детей пугали самыми разными «устрашающими» фигурами, которые варьировались от возраста ребёнка и его степени непослушания. все же помнят фразу «Не съешь суп, тебя баба яга заберёт»? Далее, когда ребенок подрастал, появлялись новые рычаги воздействия «Вот не успокоишься, позову дядю милицейского» или «Будешь плакать, отдам тебя тёте доктору на укол». Вроде бы такие методы кажутся пережитками прошлого, однако такие возгласы и по сей день пользуются популярностью. Но они очень сильно портят психику детям.

Ставить в пример других детей

«А вот, Коленька из второго подъезда пятёрку по биологии получил, и вообще он всегда маму слушается, не то что ты». В таких случаях несколько вариантов, либо этого «Коленьку», просто выдумала мама как мнимый идеал, либо действительно, мамина подруга с сыном заходили часто в гости. И, чтобы сделать из своего ребёнка идеального, начинались нескончаемые повествования о том, как у других всё прекрасно, а он единственный дурачок. Подобные сравнения с малого возраста губят самооценку, делать так нельзя.

Прививать полную зависимость от чужого мнения

Как советское воспитание калечило детскую психику. Фото © ТАСС / Виктор Кошевой /Фотохроника

Во времена СССР родители на протяжении всего взросления учили ориентироваться на мнение других: «Перед соседями стыдно», «А что люди скажут». Такой позицией оценивали многие вещи, начиная от покупок и заканчивая мечтами. В любом случае люди очень любят посплетничать, и если ещё и опираться на их оценку, то никаких нервов на жизнь не останется. Если такую привычку с детства прививать ребёнку, то во взрослом возрасте он так и не научится жить себе в удовольствие, не боясь мнения посторонних.

Быть невероятно категоричными

В СССР на многие проступки или неумения детей в какой-то сфере смотрели очень резко и жёстко. Например, если ребёнок что-то натворил, ему спокойно могли сказать «Ты сегодня без ужина, иди-ка подумай над своим поведением». Освоение плавания было тоже довольно своеобразным. «Первый урок» обычно выглядел так: взрослые погружали малыша на большую глубину и отходили. Вроде, и спасут если что. Вот только в глазах ребёнка эта ситуация была максимально страшной и травмирующей. Такая безапелляционность, возможно, и чему-то учила советских детей, но с большими последствиями, начиная от фобий и заканчивая самыми необратимыми травмами психики.

Верить чужим детям больше, чем своим

Жесткость родителей СССР: как губили своих детей. Фото © ТАСС / Вячеслав Ун Да-Син /Фотохроника

Верить чужим детям больше, чем своим — такая тенденция прослеживалась в Советском Союзе повсеместно. Раньше, когда между детьми складывалась конфликтная ситуация, некоторые мамочки принимали позицию чужого ребенка, при этом унижая своего. «Да он вечно всё выдумывает, конечно, вы правы, извинись Васечка», — говорили они. Почему такая ситуация в корне неправильная, даже если малыш шкодник? Первостепенная задача родителя — показать, что ребёнок может на вас рассчитывать, даже если он неправ. Не стоит при всех высмеивать его и переходить на унижения. Если не показать эту опору, в будущем ребёнок будет постоянно ждать подвоха от всех вокруг и не сможет взрастить в себе никакой уверенности.