«Дофаминовая яма»: Чем опасны мимолётные отношения, объяснила сексолог

Насыщенная интимная жизнь способствует выработке гормонов эндорфина и серотонина, которые отвечают за чувства счастья и благополучия, то есть полноценные отношения помогают в формировании положительных эмоций. В свою очередь мимолётные интрижки имеют обратный эффект, предупредила психолог и сексолог Александра Миллер.

Короткие романтические отношения и «холодные» партнёры приводят к «дофаминовой яме», то есть вызывают состояние опустошённости, подчеркнула эксперт в беседе с РИАМО. По её словам, в этом случае организм лишается гормональной подпитки, из-за человек может стать раздражительным. Аналогичная ситуация происходит и при недостатке секса.

«Мамы, погружённые в быт и заботу о детях, могут становиться раздражительными, если их сексуальная жизнь не приносит удовлетворения. Напротив, качественные интимные отношения влияют на самооценку, общее состояние здоровья и даже помогают предотвращать простудные заболевания», — уверена психолог.