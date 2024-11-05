Психолог объяснил россиянам, почему покупать прокладки жёнам – не стыдно
Психолог Самбурский объяснил запрет на продажу прокладок мужчинам в Осетии
Менструация издревле была табуированной темой. Обложка © freepik.com
Запрет на продажу прокладок мужчинам может быть попыткой сохранить старые нормы общества в наиболее консервативных регионах России. Об этом в беседе с Life.ru заявил клинический психолог Станислав Самбурский, комментируя инициативу одного из магазинов во Владикавказе. Он также объяснил россиянам, почему покупать средства гигиены своим жёнам и возлюбленным – не стыдно.
По его словам, менструация издревле была табуированной темой. Когда-то давно её окружали мифы и предрассудки, а женщин считали «нечистыми». Такое отношение к естественному процессу привело к стигматизации, и эти предрассудки передавались из поколения в поколение. До сих пор обсуждение менструации выглядит чем-то постыдным в глазах многих.
Однако с развитием технологий общество претерпевает значительные изменения. Благодаря автоматизации труда многие мужчины теперь могут проводить больше времени с семьёй, поскольку их работа стала менее трудозатратной. Домашний труд тоже стал гораздо легче, и у женщин появилась возможность не только заниматься домашним хозяйством, но и строить карьеру. Это существенные изменения, которые способствуют гендерному равенству, но вызывают сопротивление у тех, кто придерживается традиционных взглядов, объясняет Самбурский.
Запрет на продажу прокладок мужчинам может быть попыткой сохранить старые нормы. Общество слишком быстро изменилось, и наиболее консервативные его части пока не готовы принимать то, что роли мужчин и женщин в семье могут меняться. За решением администратора магазина явно видно желание сохранить вековые традиции уклада семьи, где предметы женской гигиены не должны попадаться мужчинам на глаза.
Стыдятся менструации также из-за недостатка понимания этого процесса с точки зрения физиологии. Психолог объяснил, что в семьях не всегда родители имеют достаточно моральных сил, чтобы напрямую поговорить о том, как меняется физиология подростка. Они стыдятся говорить напрямую, а дети «впитывают» этот стыд за естественный физиологический процесс.
«Самое важное, что нужно знать: менструация — это естественный биологический процесс. Если она есть, можно говорить, что женский организм здоров и готов к деторождению. Рассматривая менструацию под таким углом, стыд исчезнет, и становится понятно, что это естественная часть жизни», — посоветовал Самбурский.
Напомним, что во Владикавказе магазин запретил продавать осетинам средства женской гигиены из «патриотических соображений». В торговой точке пояснили, что покупатели часто выходили из магазина, не пряча в пакет упаковки прокладок, а продавцам за это было «стыдно». Однако в региональном управлении Роспотребнадзора инициативу магазина назвали нарушением прав потребителей.