Психолог объяснил россиянам, почему покупать прокладки жёнам – не стыдно

Запрет на продажу прокладок мужчинам может быть попыткой сохранить старые нормы общества в наиболее консервативных регионах России. Об этом в беседе с Life.ru заявил клинический психолог Станислав Самбурский, комментируя инициативу одного из магазинов во Владикавказе. Он также объяснил россиянам, почему покупать средства гигиены своим жёнам и возлюбленным – не стыдно.

По его словам, менструация издревле была табуированной темой. Когда-то давно её окружали мифы и предрассудки, а женщин считали «нечистыми». Такое отношение к естественному процессу привело к стигматизации, и эти предрассудки передавались из поколения в поколение. До сих пор обсуждение менструации выглядит чем-то постыдным в глазах многих.

Однако с развитием технологий общество претерпевает значительные изменения. Благодаря автоматизации труда многие мужчины теперь могут проводить больше времени с семьёй, поскольку их работа стала менее трудозатратной. Домашний труд тоже стал гораздо легче, и у женщин появилась возможность не только заниматься домашним хозяйством, но и строить карьеру. Это существенные изменения, которые способствуют гендерному равенству, но вызывают сопротивление у тех, кто придерживается традиционных взглядов, объясняет Самбурский.

Запрет на продажу прокладок мужчинам может быть попыткой сохранить старые нормы. Общество слишком быстро изменилось, и наиболее консервативные его части пока не готовы принимать то, что роли мужчин и женщин в семье могут меняться. За решением администратора магазина явно видно желание сохранить вековые традиции уклада семьи, где предметы женской гигиены не должны попадаться мужчинам на глаза. Станислав Самбурский Клинический психолог

Стыдятся менструации также из-за недостатка понимания этого процесса с точки зрения физиологии. Психолог объяснил, что в семьях не всегда родители имеют достаточно моральных сил, чтобы напрямую поговорить о том, как меняется физиология подростка. Они стыдятся говорить напрямую, а дети «впитывают» этот стыд за естественный физиологический процесс.

«Самое важное, что нужно знать: менструация — это естественный биологический процесс. Если она есть, можно говорить, что женский организм здоров и готов к деторождению. Рассматривая менструацию под таким углом, стыд исчезнет, и становится понятно, что это естественная часть жизни», — посоветовал Самбурский.