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Регион
5 ноября, 12:15

«Их предки так не поступали»: Во Владикавказе магазин запретил продавать мужчинам прокладки

«Сапа 15»: Во Владикавказе магазин запретил продавать осетинам прокладки

Объявление о запрете продажи прокладок в магазине Владикавказа. Обложка © Telegram / Сапа 15

Объявление о запрете продажи прокладок в магазине Владикавказа. Обложка © Telegram / Сапа 15

Во Владикавказе магазин запретил продавать осетинам средства женской гигиены из «патриотических соображений». В торговой точке пояснили, что покупатели часто выходили из магазина, не пряча в пакет упаковки прокладок.

«Иди, принеси мне прокладки? Их предки так не поступали. Нам, девочкам, было стыдно, когда очередной осетин брал прокладки и уходил без пакета. Мы со стороны патриотизма подошли к этому. Мы не хотели никого задевать», — приводит телеграм-канал «Сапа 15» слова администратора магазина.

В региональном управлении Роспотребнадзора инициативу магазина назвали нарушением прав потребителей. Там пояснили, что средства личной гигиены относятся к товарам повседневного спроса, поэтому они должны быть доступны всем гражданами, вне зависимости от пола, возраста или других факторов.

А ранее депутат Госдумы Виталий Милонов возмутился манекенами в откровенных нарядах на витринах интим-магазинов. Парламентарий предположил, что вскоре на витринах могут появиться живые проститутки или даже «ледибои», поэтому пригрозил торговым точкам проверками.

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Наталья Демьянова
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