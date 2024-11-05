«Их предки так не поступали»: Во Владикавказе магазин запретил продавать мужчинам прокладки

Во Владикавказе магазин запретил продавать осетинам средства женской гигиены из «патриотических соображений». В торговой точке пояснили, что покупатели часто выходили из магазина, не пряча в пакет упаковки прокладок.

«Иди, принеси мне прокладки? Их предки так не поступали. Нам, девочкам, было стыдно, когда очередной осетин брал прокладки и уходил без пакета. Мы со стороны патриотизма подошли к этому. Мы не хотели никого задевать», — приводит телеграм-канал «Сапа 15» слова администратора магазина.

В региональном управлении Роспотребнадзора инициативу магазина назвали нарушением прав потребителей. Там пояснили, что средства личной гигиены относятся к товарам повседневного спроса, поэтому они должны быть доступны всем гражданами, вне зависимости от пола, возраста или других факторов.