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28 октября, 12:38

«Стыд просто»: Врио мэра Челябинска устроил разнос из-за рекламы стриптиз-клуба в центре города

Врио мэра Челябинска призвал убрать изображения женщин с вывески стриптиз-клуба

Стриптиз-клуб в Челябинске, который вызвал негодование властей. Обложка © VK / В Центре Челябинска | Подслушано | Соседи

Стриптиз-клуб в Челябинске, который вызвал негодование властей. Обложка © VK / В Центре Челябинска | Подслушано | Соседи

Временно исполняющий обязанности мэра Челябинска Алексей Лошкин устроил разнос из-за рекламы стриптиз-клуба в центре города. Выступая на аппаратном совещании в мэрии, он потребовал немедленно убрать изображения женщин в откровенных позах со здания конгресс-холла «Таганай» и проработать вопрос с размещением рекламы.

«Какой-то приват-клуб с галогенными телами женщин на вывеске. <...> Требуется замена, стыд просто», — приводит URA.ru слова Лошкина.

По словам чиновника, заведение с откровенным дизайном находится в центре города, где его могут увидеть дети. Лошкин отметил, что пошлятина может вызвать отторжение у гостей Челябинска.

Тем временем челябинские паблики пишут, что стриптиз-клуб потребовали закрыть.

А недавно в Москве силовики после жалоб местных жителей нагрянули в гей-клубы «Центральная станция» и «Три обезьяны». Life.ru выяснил, кто стоит за этими злачными заведениями, которые в разгар СВО пародируют военных.

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Наталья Демьянова
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