«Стыд просто»: Врио мэра Челябинска устроил разнос из-за рекламы стриптиз-клуба в центре города
Врио мэра Челябинска призвал убрать изображения женщин с вывески стриптиз-клуба
Стриптиз-клуб в Челябинске, который вызвал негодование властей. Обложка © VK / В Центре Челябинска | Подслушано | Соседи
Временно исполняющий обязанности мэра Челябинска Алексей Лошкин устроил разнос из-за рекламы стриптиз-клуба в центре города. Выступая на аппаратном совещании в мэрии, он потребовал немедленно убрать изображения женщин в откровенных позах со здания конгресс-холла «Таганай» и проработать вопрос с размещением рекламы.
«Какой-то приват-клуб с галогенными телами женщин на вывеске. <...> Требуется замена, стыд просто», — приводит URA.ru слова Лошкина.
По словам чиновника, заведение с откровенным дизайном находится в центре города, где его могут увидеть дети. Лошкин отметил, что пошлятина может вызвать отторжение у гостей Челябинска.
Тем временем челябинские паблики пишут, что стриптиз-клуб потребовали закрыть.
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