«Стыд просто»: Врио мэра Челябинска устроил разнос из-за рекламы стриптиз-клуба в центре города

Временно исполняющий обязанности мэра Челябинска Алексей Лошкин устроил разнос из-за рекламы стриптиз-клуба в центре города. Выступая на аппаратном совещании в мэрии, он потребовал немедленно убрать изображения женщин в откровенных позах со здания конгресс-холла «Таганай» и проработать вопрос с размещением рекламы.

По словам чиновника, заведение с откровенным дизайном находится в центре города, где его могут увидеть дети. Лошкин отметил, что пошлятина может вызвать отторжение у гостей Челябинска.