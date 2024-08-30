В Астрахани закрыли ночной клуб, устроивший голые танцы ради iPhone

В Астрахани закрыли ночной клуб, где гости полностью разделись и устроили танцевальный батл за новенький айфон. Как рассказали SHOT сотрудники соседних заведений, после скандала в «Бункере» хозяин помещения расторг договор аренды с заведением и попросил его моментально «переехать». Они также утверждают, что в клубе не играет музыка и не горит вывеска. Вчера же он удалил страницы в соцсетях.