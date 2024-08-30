В Астрахани закрыли ночной клуб, устроивший голые танцы ради iPhone
В Астрахани закрыли ночной клуб, где гости полностью разделись и устроили танцевальный батл за новенький айфон. Как рассказали SHOT сотрудники соседних заведений, после скандала в «Бункере» хозяин помещения расторг договор аренды с заведением и попросил его моментально «переехать». Они также утверждают, что в клубе не играет музыка и не горит вывеска. Вчера же он удалил страницы в соцсетях.
Всего же клуб проработал 13 дней — с 16 августа. Скандальная вечеринка прошла всего через неделю.
Напомним, в одном из ночных клубов Астрахани устроили подобие «голой вечеринки». Согласно изначальной задумке, участники конкурса должны были устроить голые танцы. Самый искусный танцор получал в качестве приза — iPhone. Глава региона назвал подобные гуляния позором. Суд дал организатору мероприятия пять суток ареста.
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