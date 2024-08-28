Кто осмелится, тот заберёт iPhone: В ночном клубе Астрахани прошла «вполне голая» вечеринка
SHOT: В Астрахани клуб «Бункер» устроил конкурс голых танцев за приз — iPhone
Отвязную «голую вечеринку» устроили в астраханском клубе «Бункер». Молодые парни и девушки сошлись в танцевальном баттле нагишом ради выигрыша новенького айфона, рассказывает SHOT.
По информации телеграм-канала, своеобразные последователи Насти Ивлеевой устроили голые танцы на «техасской» вечеринке в минувшую пятницу. По задумке организаторов, посетители должны были приходить в клуб в костюмах на тему Дикого Запада, но в ходе вечера ковбойское веселье вышло из-под контроля.
По словам очевидцев, в разгар вечеринки организаторы устроили конкурс с айфоном в качестве главного приза: получить новый телефон должен был тот, кто снимет с себя наибольшее количество одежды. В ходе состязания большинство претендентов быстро отсеялись, но несколько человек пошли до самого конца: два парня и две девушки разделись полностью, а затем продолжили борьбу за главный приз танцами на шестах.
В самом клубе, открывшемся 16 августа, SHOT подтвердили, что действительно проводили «техасскую вечеринку», но на вопрос о «голом» конкурсе отвечать отказались. Будут ли подобные мероприятия проводиться там в будущем, администраторы также не уточнили.
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