Кто осмелится, тот заберёт iPhone: В ночном клубе Астрахани прошла «вполне голая» вечеринка

Отвязную «голую вечеринку» устроили в астраханском клубе «Бункер». Молодые парни и девушки сошлись в танцевальном баттле нагишом ради выигрыша новенького айфона, рассказывает SHOT.

По информации телеграм-канала, своеобразные последователи Насти Ивлеевой устроили голые танцы на «техасской» вечеринке в минувшую пятницу. По задумке организаторов, посетители должны были приходить в клуб в костюмах на тему Дикого Запада, но в ходе вечера ковбойское веселье вышло из-под контроля.

По словам очевидцев, в разгар вечеринки организаторы устроили конкурс с айфоном в качестве главного приза: получить новый телефон должен был тот, кто снимет с себя наибольшее количество одежды. В ходе состязания большинство претендентов быстро отсеялись, но несколько человек пошли до самого конца: два парня и две девушки разделись полностью, а затем продолжили борьбу за главный приз танцами на шестах.