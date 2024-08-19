Трое голых москвичей устроили в Петербурге "концерт" с нацистскими жестами и загремели в отдел

На Васильевском острове в Петербурге трое пьяных приезжих из Москвы ночью устроили танцы в полураздетом виде под немецкие марши времён Второй мировой войны. Об этом заявили в пресс-службе регионального главка МВД.

Приезжие из Москвы устроили пьяные танцы в Петербурге в полураздетом виде. Видео © Telegram / Mash на Мойке

"При этом молодые люди обнажались и демонстрировали жесты, визуально схожие с приветствием войск нацистской Германии. Полицейские оперативно установили личности "героев" видеоролика. Ими оказались трое двадцатилетних, приехавших в Петербург из Москвы", — рассказали в полиции.

Там добавили, что петербургские оперативники задержали столичных гостей на Московском вокзале и доставили в отдел. Там молодые люди раскаялись в содеянном и попытались оправдаться тем, что были пьяны. Решается вопрос о привлечении их к ответственности. Также правоохранители ищут четвёртого участника выходки.

Телеграм-канал "Mash на Мойке" при этом пишет, что москвичи танцевали под песню Sieben Tage lang группы Bots, которую часто ошибочно принимают за нацистский марш.