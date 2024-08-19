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19 августа, 19:45

Трое голых москвичей устроили в Петербурге "концерт" с нацистскими жестами и загремели в отдел

МВД: В Петербурге трое приезжих из Москвы задержаны за танцы под нацистский марш

На Васильевском острове в Петербурге трое пьяных приезжих из Москвы ночью устроили танцы в полураздетом виде под немецкие марши времён Второй мировой войны. Об этом заявили в пресс-службе регионального главка МВД.

Приезжие из Москвы устроили пьяные танцы в Петербурге в полураздетом виде. Видео © Telegram / Mash на Мойке

"При этом молодые люди обнажались и демонстрировали жесты, визуально схожие с приветствием войск нацистской Германии. Полицейские оперативно установили личности "героев" видеоролика. Ими оказались трое двадцатилетних, приехавших в Петербург из Москвы", — рассказали в полиции.

Там добавили, что петербургские оперативники задержали столичных гостей на Московском вокзале и доставили в отдел. Там молодые люди раскаялись в содеянном и попытались оправдаться тем, что были пьяны. Решается вопрос о привлечении их к ответственности. Также правоохранители ищут четвёртого участника выходки.

Телеграм-канал "Mash на Мойке" при этом пишет, что москвичи танцевали под песню Sieben Tage lang группы Bots, которую часто ошибочно принимают за нацистский марш.

"Нацистская" бабочка и герб Украины: Москвичку задержали из-за провокационных тату
"Нацистская" бабочка и герб Украины: Москвичку задержали из-за провокационных тату

Ранее в Петербурге задержали голого мужчину, обклеившего себя запрещённой символикой. Он ходил по улице, выкрикивая лозунги нацистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Мария Любицкая
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