"Нацистская" бабочка и герб Украины: Москвичку задержали из-за провокационных тату

Москвичку задержали за татуировки с нацистской символикой. На 56-летнюю женщину пожаловались пассажиры электрички, которые ехали с ней в одном вагоне. Теперь задержанной может грозить до четырёх лет колонии. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, на лопатке у женщины набита бабочка с нацистскими элементами на крыльях, на спине — герб Украины, а на предплечье — флаг. Москвичка была в открытой одежде и не скрывала рисунки. По её словам, тату были набиты в Москве и в Белгороде.

Москвичку задержали за татуировки с нацистской символикой. Фото © SHOT

Теперь в отношении неё возбудили уголовное дело по статье "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики". SHOT уточняет, что ранее женщину уже привлекали за демонстрацию символики "Азова"* в автобусе.

А ранее на центральном пляже Сочи задержали 44-летнего екатеринбуржца, который показывал отдыхающим татуировки с нацистской символикой. Туриста арестовали на 15 дней.