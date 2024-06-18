Гулял с голым торсом: Галкина арестовали за тату в виде свастики

Москвича Павла Галкина арестовали на десять суток за татуировку в виде свастики. Такое решение принял Бутырский районный суд столицы. По его данным, мужчина "находился в общественном месте среди неопределённого круга лиц и демонстрировал свастику Третьего рейха".

"Галкин следовал по улице с голым торсом, при этом на его плечах расположены татуировки в форме свастики", — говорится в судебном постановлении.

Как пишет РИА "Новости", мужчину обвинили по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Также Галкин размещал запрещённую символику в соцсетях. В суде он признал свою вину и раскаялся. Приговор вступил в силу 17 июня.