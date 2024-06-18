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18 июня, 09:50

Гулял с голым торсом: Галкина арестовали за тату в виде свастики

Суд арестовал москвича Галкина на 10 суток за татуировки в виде свастики

Москвича Павла Галкина арестовали на десять суток за татуировку в виде свастики. Такое решение принял Бутырский районный суд столицы. По его данным, мужчина "находился в общественном месте среди неопределённого круга лиц и демонстрировал свастику Третьего рейха".

"Галкин следовал по улице с голым торсом, при этом на его плечах расположены татуировки в форме свастики", — говорится в судебном постановлении.

Как пишет РИА "Новости", мужчину обвинили по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Также Галкин размещал запрещённую символику в соцсетях. В суде он признал свою вину и раскаялся. Приговор вступил в силу 17 июня.

10 бедолаг искалечили жизни ужасными татуировками, но на них без слёз смеха не взглянешь
10 бедолаг искалечили жизни ужасными татуировками, но на них без слёз смеха не взглянешь

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве девятиклассник заставил детей целовать пакет со свастикой. В разговоре с правоохранителями школьник признался, что вдохновился ультраправой идеологией, подписавшись на нацистские паблики в соцсетях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Branislav Cerven

Николай Рюмин
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