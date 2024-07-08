Екатеринбуржцу дали 15 суток за показ нацистских татуировок на пляже в Сочи
Житель Екатеринбурга, который показывал на пляже в Сочи татуировки с нацистской символикой. Обложка © Telegram / 23 МВД
На центральном пляже Сочи задержали 44-летнего екатеринбуржца, который показывал отдыхающим татуировки с нацистской символикой. Туриста арестовали на 15 дней.
"Граждане сообщили в полицию Лазаревского района, что на центральном пляже находится мужчина, который демонстрирует татуировки с изображением запрещённой символики. Прибывшие на место сотрудники ППС задержали приезжего и доставили в отдел", — приводит заявление ГУ МВД по Краснодарскому краю URA.ru.
В ведомстве добавили, что против мужчины составили административный протокол по статье "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики".
Ранее Life.ru писал, что житель Псковской области раскаялся в симпатиях к Адольфу Гитлеру после того, как пошёл под суд. С 2020 года мужчина периодически публиковал снимки солдат вермахта и нацистскую символику. Кроме того, на его странице в соцсети были замечены кадры с бойцами ВСУ и украинскими флагами.