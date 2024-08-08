Голый сотрудник автосервиса гулял по Петербургу, выкрикивая лозунги нацистов В Петербурге задержан голый мужчина, обклеивший себя запрещённой символикой 8 августа, 11:39 Голый мужчина гулял по Петербургу, наклеив на тело запрещённую символику. Видео © VK / Сейчас в Питере

В Санкт-Петербурге очевидцы сняли на видео обнажённого мужчину, который прогуливался по центральным улицам. На его теле красовалась наклеенная запрещённая символика, а также нарушитель выкрикивал нацистские лозунги.

Голый мужчина гулял по Петербургу, наклеив на тело запрещённую символику. Видео © VK / Сейчас в Питере

Инцидент произошёл на улице Рубинштейна. Как сообщает 78.ru, прохожие пытались сделать замечание мужчине, но он реагировал агрессивно, тогда они вызвали полицию. Дебоширом оказался 36-летний сотрудник автосервиса, его удалось задержать в одном из ресторанов быстрого питания. Возбуждено административное дело по статье "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе задержали мужчину, который несколько дней кошмарил местных жителей. Злоумышленник скидывал из окна собственной квартиры камни на людей и припаркованные машины, а также нападал с ножом на прохожих.

Авторы Татьяна Миссуми