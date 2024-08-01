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1 августа, 14:18

"Люблю эпатаж, но не в этот раз": Прохор Шаляпин рассказал, кто слил его голые фото в Сеть

Певец Шаляпин заявил, что его голые фото в Интернет слили поклонницы

Прохору Шаляпину сейчас 40 лет, но его поклонницам, как правило, больше. Обложка © Telegram / Прохор Шаляпин

Прохору Шаляпину сейчас 40 лет, но его поклонницам, как правило, больше. Обложка © Telegram / Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин оказался в центре скандала после того, как в Сеть утекли фотографии, на которых он в полностью обнажённом виде принимает душ, будучи повёрнут к зрителю затылком. В комментарии Regions исполнитель заявил, что для любой публичной личности в сложившейся ситуации нет ничего необычного.

"Если бы никто из звёзд не сливал такие откровенные фото, то вряд ли бы мы когда-нибудь услышали о Пэрис Хилтон, которая целую пиар-кампанию раскрутила вокруг фильма для взрослых, который она выложила в Интернет якобы случайно. Её резонансную выходку, как мы знаем, повторили потом модель Ким Кардашьян и даже Ксюша Собчак", — отметил Шаляпин.

Исполнитель признался, что не помнит, когда и где были сделаны откровенные фото, и понятия не имеет, кто сделал их достоянием общественности. Он отметил, что любит эпатаж, "но не в этот раз".

"Видимо, кто-то из моих ярых поклонниц решил порадовать всех и поднять настроение не только себе, но и остальным дамам", — предположил он.

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Ранее Прохор Шаляпин признался, что встречался с пожилыми женщинами ради денег и медийности. Со слов исполнителя, отсутствие влиятельных связей в индустрии развлечений вынудило его вести скандальный образ жизни. Будучи постоянно на виду, он оставался популярным и обсуждаемым.

Дмитрий Коренев
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