"Люблю эпатаж, но не в этот раз": Прохор Шаляпин рассказал, кто слил его голые фото в Сеть

Певец Прохор Шаляпин оказался в центре скандала после того, как в Сеть утекли фотографии, на которых он в полностью обнажённом виде принимает душ, будучи повёрнут к зрителю затылком. В комментарии Regions исполнитель заявил, что для любой публичной личности в сложившейся ситуации нет ничего необычного.

"Если бы никто из звёзд не сливал такие откровенные фото, то вряд ли бы мы когда-нибудь услышали о Пэрис Хилтон, которая целую пиар-кампанию раскрутила вокруг фильма для взрослых, который она выложила в Интернет якобы случайно. Её резонансную выходку, как мы знаем, повторили потом модель Ким Кардашьян и даже Ксюша Собчак", — отметил Шаляпин.

Исполнитель признался, что не помнит, когда и где были сделаны откровенные фото, и понятия не имеет, кто сделал их достоянием общественности. Он отметил, что любит эпатаж, "но не в этот раз".

"Видимо, кто-то из моих ярых поклонниц решил порадовать всех и поднять настроение не только себе, но и остальным дамам", — предположил он.