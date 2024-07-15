Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 10:50

Полуголый "Сизиф" три дня кошмарил жителей микрорайона в Балашихе

В Балашихе задержали мужчину, нападавшего с ножом на местных жителей

В подмосковной Балашихе задержали мужчину, который несколько дней кошмарил местных жителей. По информации 360.ru, неадекват скидывал из окна собственной квартиры камни на людей и припаркованные машины, а также нападал с ножом на людей.

В Балашихе задержали мужчину, нападавшего с ножом на местных жителей. Видео © Telegram / Mash

Камера видеорегистратора зафиксировала, как мужчина с голым торсом подошёл к незнакомцу на автомобиле и угрожал воткнуть нож ему в голову. Водитель заметил холодное оружие и резко нажал на педаль газа. Неадекват же попытался осуществить задуманное, но промахнулся.

"Полмикрорайона вышло… Оказалось, он три дня весь микрорайон держит в страхе: на машины кирпичи из окна кидает, нападает на людей, на соседей, угрожает всячески", — рассказал водитель после встречи с безумным незнакомцем.

Видео 18+: Жестокое нападение с топором на сотрудника магазина в Петербурге попало на видео
Видео 18+: Жестокое нападение с топором на сотрудника магазина в Петербурге попало на видео

Ранее Life.ru рассказывал, что в подмосковных Мытищах мужчина угрожал пенсионерке с инвалидностью из-за замечания о парковке. Словами всё не закончилось: нарушитель разбил даме зеркало, после чего сел за руль и прямо по газону выехал со двора. Под колёса чуть не попали гулявшие рядом дети. Заведено уголовное дело.

Обложка ©

Telegram / Mash

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров