Полуголый "Сизиф" три дня кошмарил жителей микрорайона в Балашихе
В Балашихе задержали мужчину, нападавшего с ножом на местных жителей
В подмосковной Балашихе задержали мужчину, который несколько дней кошмарил местных жителей. По информации 360.ru, неадекват скидывал из окна собственной квартиры камни на людей и припаркованные машины, а также нападал с ножом на людей.
В Балашихе задержали мужчину, нападавшего с ножом на местных жителей. Видео © Telegram / Mash
Камера видеорегистратора зафиксировала, как мужчина с голым торсом подошёл к незнакомцу на автомобиле и угрожал воткнуть нож ему в голову. Водитель заметил холодное оружие и резко нажал на педаль газа. Неадекват же попытался осуществить задуманное, но промахнулся.
"Полмикрорайона вышло… Оказалось, он три дня весь микрорайон держит в страхе: на машины кирпичи из окна кидает, нападает на людей, на соседей, угрожает всячески", — рассказал водитель после встречи с безумным незнакомцем.
Ранее Life.ru рассказывал, что в подмосковных Мытищах мужчина угрожал пенсионерке с инвалидностью из-за замечания о парковке. Словами всё не закончилось: нарушитель разбил даме зеркало, после чего сел за руль и прямо по газону выехал со двора. Под колёса чуть не попали гулявшие рядом дети. Заведено уголовное дело.
Telegram / Mash