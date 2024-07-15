Полуголый "Сизиф" три дня кошмарил жителей микрорайона в Балашихе

В подмосковной Балашихе задержали мужчину, который несколько дней кошмарил местных жителей. По информации 360.ru, неадекват скидывал из окна собственной квартиры камни на людей и припаркованные машины, а также нападал с ножом на людей.

В Балашихе задержали мужчину, нападавшего с ножом на местных жителей. Видео © Telegram / Mash

Камера видеорегистратора зафиксировала, как мужчина с голым торсом подошёл к незнакомцу на автомобиле и угрожал воткнуть нож ему в голову. Водитель заметил холодное оружие и резко нажал на педаль газа. Неадекват же попытался осуществить задуманное, но промахнулся.

"Полмикрорайона вышло… Оказалось, он три дня весь микрорайон держит в страхе: на машины кирпичи из окна кидает, нападает на людей, на соседей, угрожает всячески", — рассказал водитель после встречи с безумным незнакомцем.