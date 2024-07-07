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7 июля, 14:50

Видео 18+: Жестокое нападение с топором на сотрудника магазина в Петербурге попало на видео

В Петербурге на сотрудника магазина напал знакомый с топором

В Приморском районе Санкт-Петербурга на мужчину напал знакомый с топором. Пострадавший получил несколько ударов по голове. Полиции удалось задержать подозреваемого по горячим следам, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В Петербурге на мужчину напал знакомый с топором. Видео © Telegram / Петербургская полиция

Инцидент произошёл поздним вечером. Житель Северной столицы встретил знакомого, но тот вместо приветствия неожиданно нанёс несколько ударов топором по голове ничего не подозревавшей жертвы. Скрывшегося с места преступления мужчину вскоре отыскала полиция, а раненого доставили в больницу. Поднят вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным ГУ МВД по Петербургу, пострадавший работает в магазине.

Ранее Life.ru рассказал об инциденте, который произошёл в Севастополе. Пенсионерка облила сотрудницу хозяйственного магазина зелёнкой. Она была убеждена, что женщина пытается разрушить брак её сына.

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Обложка ©

Unsplash / Samuel Girven

Мария Любицкая
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