Видео 18+: Жестокое нападение с топором на сотрудника магазина в Петербурге попало на видео

В Приморском районе Санкт-Петербурга на мужчину напал знакомый с топором. Пострадавший получил несколько ударов по голове. Полиции удалось задержать подозреваемого по горячим следам, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В Петербурге на мужчину напал знакомый с топором. Видео © Telegram / Петербургская полиция

Инцидент произошёл поздним вечером. Житель Северной столицы встретил знакомого, но тот вместо приветствия неожиданно нанёс несколько ударов топором по голове ничего не подозревавшей жертвы. Скрывшегося с места преступления мужчину вскоре отыскала полиция, а раненого доставили в больницу. Поднят вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным ГУ МВД по Петербургу, пострадавший работает в магазине.