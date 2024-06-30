Пенсионерка облила зелёнкой продавщицу в Севастополе, пытаясь спасти брак сына

По информации телеграм-канала, пенсионерка решила, что 46-летняя замужняя Анна М. якобы уводит её сына из семьи. В ходе словесной перепалки пожилая женщина плеснула в предполагаемую разлучницу зелёнкой, а на улице даже бросила в неё кирпич.

А ранее Life.ru рассказывал, что женщина с любовником отравили её бывшую свекровь уксусом в Самарской области. Между родственниками возникали конфликты по поводу жилой площади. В какой-то момент злоумышленники решили убить пенсионерку и завладеть квартирой. Поэтому они подлили ей уксус, а затем утопили в Волге.