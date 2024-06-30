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30 июня, 17:06

Пенсионерка облила зелёнкой продавщицу в Севастополе, пытаясь спасти брак сына

Пожилая женщина напала на сотрудницу магазина в Севастополе из-за сына

Пожилая женщина облила зелёнкой продавщицу хозяйственного магазина в Севастополе. Озлобленная пенсионерка едва не пробила работнице голову кирпичом, пытаясь спасти брак сына, пишет Mash.

Пожилая женщина облила зелёнкой продавщицу хозяйственного магазина в Севастополе и бросила в неё кирпич. Видео © Mash

По информации телеграм-канала, пенсионерка решила, что 46-летняя замужняя Анна М. якобы уводит её сына из семьи. В ходе словесной перепалки пожилая женщина плеснула в предполагаемую разлучницу зелёнкой, а на улице даже бросила в неё кирпич.

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А ранее Life.ru рассказывал, что женщина с любовником отравили её бывшую свекровь уксусом в Самарской области. Между родственниками возникали конфликты по поводу жилой площади. В какой-то момент злоумышленники решили убить пенсионерку и завладеть квартирой. Поэтому они подлили ей уксус, а затем утопили в Волге.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Дарья Нарыкова
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