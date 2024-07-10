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10 июля, 19:17

Угрожал, разбил зеркало и чуть не задавил детей: В Мытищах мужчина набедокурил после замечания о парковке

В Мытищах мужчина угрожал пенсионерке с инвалидностью из-за замечания о парковке

В Мытищах произошёл скандал между женщиной-инвалидом и приезжим. Мужчина, получив от неё замечание о парковке, начал угрожать даме и сломал зеркало её автомобиля. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

По его данным, пенсионерка вернулась домой и обнаружила, что на её месте для инвалидов стоит другой автомобиль. Женщина решила заблокировать машину нарушителя, которым, к слову, оказался приезжий автохам. Он вышел на улицу, обматерил пенсионерку и стал кидаться на неё с угрозами. Словами всё не закончилось: он разбил ей зеркало, после чего сел за руль своей машины и прямо по газону выехал с парковки. Под колёса чуть не попали гулявшие рядом дети.

Полиция уже возбудила уголовное дело по факту случившегося. Правоохранители в ближайшее время установят личность нарушителя и выяснят все обстоятельства произошедшего. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

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Обложка ©

freepik/jannoon028

Наталья Афонина
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