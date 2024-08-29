«Скотство и срам»: Астраханский губернатор раскритиковал раздевшихся за айфоны «нелюдей»

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин осудил вечеринку, которая прошла в местном ночном клубе «Бункер», где организаторы устроили конкурс голых танцев за приз — iPhone. Состоявшееся мероприятие он назвал позором.

В Астрахани клуб «Бункер» устроил конкурс голых танцев за приз — iPhone. Видео © Telegram / SHOT

«Произошедшее в ночном клубе «Бункер» — это позор для всех нас, астраханцев. В то время, когда тысячи наших земляков, не считаясь с жизнью, защищают Родину в зоне СВО, какие-то нелюди, потерявшие всякий стыд и совесть, устроили аморальное представление, унижающее человеческое достоинство», — написал Бабушкин в телеграм-канале в четверг, 29 августа.

Он обратил особое внимание на название клуба. По словам Бабушкина, настоящие бункеры сейчас на передовой, и, вероятно, не все участники вечеринки понимают, что там происходит. Губернатор подчеркнул, что эти люди «продались за американский телефон», который рекламщики сделали символом успеха и благополучия.

Правоохранители проводят проверку. Бабушкин призвал поднять вопрос о правомерности работы подобных развлекательных учреждений в стране. Он сравнил это «бесчинство» со скандальной «голой вечеринкой», которая прошла в Москве в конце декабря 2023 года. Организатором тогда была блогерша Настя Ивлеева.

«Уверен, что общественность вправе поимённо знать всех, кто организовал это скотство, кто принимал в нём участие, выставляя напоказ свой срам, кто аплодировал и радовался этому бесчинству. Ответственность виновных, в соответствии с законом, будет ничуть не менее действенной, чем в отношении организаторов и участников аналогичной безобразной акции в Москве. Уверен, астраханцы меня поддержат!» — заключил Бабушкин.