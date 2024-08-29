С Ивлеевой требуют почти ₽5 млн за то, что она не смогла сняться в сериале из-за "голой вечеринки"

С блогерши Анастасии Ивлеевой требуют почти пять миллионов рублей за то, что она не смогла сняться в сериале из-за скандальной "голой вечеринки". Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Ивлеева должна была стать одной из главных героинь сериала, который снимала компания Team Films. Звезду утвердили на роль, заключили договор и выплатили ей предварительный аванс. Однако затем случился скандал с легендарной вечеринкой, организатором которой была блогерша. Сняться в сериале она не смогла, а на её роль спешно нашли другую актрису.