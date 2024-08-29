С Ивлеевой требуют почти ₽5 млн за то, что она не смогла сняться в сериале из-за "голой вечеринки"
С Ивлеевой требуют почти 5 млн рублей за то, что она не смогла сняться в сериале
С блогерши Анастасии Ивлеевой требуют почти пять миллионов рублей за то, что она не смогла сняться в сериале из-за скандальной "голой вечеринки". Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, Ивлеева должна была стать одной из главных героинь сериала, который снимала компания Team Films. Звезду утвердили на роль, заключили договор и выплатили ей предварительный аванс. Однако затем случился скандал с легендарной вечеринкой, организатором которой была блогерша. Сняться в сериале она не смогла, а на её роль спешно нашли другую актрису.
Полученный аванс Ивлеева не вернула. Теперь же кинокомпания требует его обратно с процентами. Всего — 4 миллиона 699 тысяч 100 рублей.
Напомним, что в этом году на долю Ивлеевой выпало немало испытаний после скандала с "голой вечеринкой", которая отгремела в московском клубе Mutabor в ночь на 21 декабря. Мероприятие спровоцировало волну общественного резонанса, и уже через несколько дней его участники начали записывать слёзные видеосообщения с извинениями, исключением не стала и сама Ивлеева. Общественники возмутились крайне спорным мероприятием и потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, а клуб по решению суда прекратил работу на 90 дней из-за нарушения санитарных норм.
Telegram / Настя Ивлеева