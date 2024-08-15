ФНС разблокировала счета Ивлеевой после выплаты налогового долга
Анастасия Ивлеева. Обложка © Telegram / Настя Ивлеева
Федеральная налоговая служба (ФНС) разблокировала банковские счета блогера Анастасии Ивлеевой, которой ранее запретили все финансовые операции из-за задолженности по налоговым платежам. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные "БИР-Аналитик".
Предписание о блокировке счетов было вынесено ещё 4 июня, тогда долг блогерши составлял порядка 11,353 миллиона рублей. Позже сумма ещё увеличилась. Сейчас у Ивлеевой нет замороженных счетов. Однако по данным агентства, у принадлежащей ей компании числится долг по налогу на прибыль в размере 442,571 тысячи рублей и по страховым взносам на 1,115 миллиона рублей. Остальные суммы считаются погашенными.
Напомним, что к июлю налоговый долг Ивлеевой достиг 11,3 миллиона рублей. Lamborghini блогерши была арестована, а ей самой закрыли выезд из РФ. После этого телеведущая погасила долг. Однако в августе стало известно, что ФНС начислила Ивлеевой ещё 3,7 миллиона рублей налоговых платежей.