ФНС разблокировала счета Ивлеевой после выплаты налогового долга

Федеральная налоговая служба (ФНС) разблокировала банковские счета блогера Анастасии Ивлеевой, которой ранее запретили все финансовые операции из-за задолженности по налоговым платежам. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные "БИР-Аналитик".

Предписание о блокировке счетов было вынесено ещё 4 июня, тогда долг блогерши составлял порядка 11,353 миллиона рублей. Позже сумма ещё увеличилась. Сейчас у Ивлеевой нет замороженных счетов. Однако по данным агентства, у принадлежащей ей компании числится долг по налогу на прибыль в размере 442,571 тысячи рублей и по страховым взносам на 1,115 миллиона рублей. Остальные суммы считаются погашенными.