ФАС не стала возбуждать дело на бар Ивлеевой за слоган "suck it"
Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / ivleeva360
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не стала возбуждать дело на бар Насти Ивлеевой Nudles за слоган "suck it". По данным SHOT, московское управление решило, что в листовках заведения нет нарушения закона о рекламе.
Напомним, о проверке бара просили активисты движения "Сорок Сороков". В беседе с телеграм-канала они заявили, что будут обжаловать решение службы.
Ранее стало известно об увеличении долга Насти Ивлеевой по налогам. Блогерше начислили ещё 3,7 миллиона рублей.