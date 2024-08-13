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13 августа, 05:10

ФАС не стала возбуждать дело на бар Ивлеевой за слоган "suck it"

Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / ivleeva360

Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / ivleeva360

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не стала возбуждать дело на бар Насти Ивлеевой Nudles за слоган "suck it". По данным SHOT, московское управление решило, что в листовках заведения нет нарушения закона о рекламе.

Напомним, о проверке бара просили активисты движения "Сорок Сороков". В беседе с телеграм-канала они заявили, что будут обжаловать решение службы.

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Ранее стало известно об увеличении долга Насти Ивлеевой по налогам. Блогерше начислили ещё 3,7 миллиона рублей.

Матвей Константинов
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