ФАС не стала возбуждать дело на бар Ивлеевой за слоган "suck it"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не стала возбуждать дело на бар Насти Ивлеевой Nudles за слоган "suck it". По данным SHOT, московское управление решило, что в листовках заведения нет нарушения закона о рекламе.

Напомним, о проверке бара просили активисты движения "Сорок Сороков". В беседе с телеграм-канала они заявили, что будут обжаловать решение службы.