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27 июля, 13:52

Ивлеева сравнила открытие Олимпиады со своей "голой вечеринкой"

Ивлеева считает, что "голая вечеринка" была стильнее, чем открытие ОИ в Париже

"Голая вечеринка" Ивлеевой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _agentgirl_

"Голая вечеринка" Ивлеевой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _agentgirl_

Российская блогерша Настя Ивлеева сравнила свою печально известную "голую вечеринку" с церемонией открытия Олимпийских игр в Париже. Телеведущая уверена, что её мероприятие было более стильным. Об этом она заявила в своём телеграм-канале.

"Немного подглядела за церемонией открытия Олимпиады в Париже. Что, собственно, хочу сказать: вечеринка у нас была стильнее", — пишет Ивлеева.

На фоне провала Франции блогерша поблагодарила организаторов за Олимпийские игры в Сочи – 2014 и мундиаль 2018 года, которые проходили в России.

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Церемония открытия Олимпиады не оставила равнодушным никого, а некоторых даже повергла в шок до такой степени, что люди теперь собираются паковать вещи и уезжать из беснующейся Европы в Россию, где не приходят в восторг от бородатых женщин, трансгендеров и представителей ЛГБТ* по типу тех, которые на открытии Игр изобразили "Тайную вечерю", оскорбив, пожалуй, всех христиан. Вишенкой на многослойном торте знаменитых либеральных ценностей стало появление блюда, внутри которого сидел голый мужик, выкрашенный в синий цвет.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Владимир Озеров
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