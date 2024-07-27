Ивлеева сравнила открытие Олимпиады со своей "голой вечеринкой"

Российская блогерша Настя Ивлеева сравнила свою печально известную "голую вечеринку" с церемонией открытия Олимпийских игр в Париже. Телеведущая уверена, что её мероприятие было более стильным. Об этом она заявила в своём телеграм-канале.

"Немного подглядела за церемонией открытия Олимпиады в Париже. Что, собственно, хочу сказать: вечеринка у нас была стильнее", — пишет Ивлеева.

На фоне провала Франции блогерша поблагодарила организаторов за Олимпийские игры в Сочи – 2014 и мундиаль 2018 года, которые проходили в России.