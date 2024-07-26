Исполнительное производство против Ивлеевой закрыли после выплаты долга
Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / ivleeva360
После выплаты долга по налогам в отношении блогера Анастасии Ивлеевой закрыто исполнительное производство, сообщает ТАСС со ссылкой на банк данных исполнительных производств.
Напомним, ранее стало известно о многомиллионном долге Анастасии Ивлеевой перед ФНС — к июлю он достиг 11,3 мон рублей. Lamborghini блогерши была арестована, а ей самой закрыли выезд из РФ. После этого телеведущая погасила 11,3 млн задолженности. Однако, по данным SHOT, у Ивлеевой остались ещё долги — 9,5 млн рублей. Но эта задолженность пока не передана в ФССП, и у блогерши есть шанс выплатить её без арестов имущества.