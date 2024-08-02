У блогерши Ивлеевой снова вырос миллионный долг
Ивлеевой начислили ещё 3,7 млн рублей долга перед ФНС
Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / ivleeva360
У блогерши Анастасии Ивлеевой снова вырос миллионный долг перед ФНС. Блогерше начислили ещё 3,7 млн рублей налогов, пишет SHOT.
В конце июля, по данным SHOT, ведущая полностью погасила задолженность. Но вот опять. Вчера Ивлеевой выставили новый счёт.
Напомним, что к июлю долг Ивлеевой достиг 11,3 млн рублей. Lamborghini блогерши была арестована, а ей самой закрыли выезд из РФ. После этого телеведущая погасила 11,3 млн задолженности. Однако, по данным SHOT, у неё остались ещё долги — 9,5 млн рублей. Но эта задолженность пока не передана в ФССП.