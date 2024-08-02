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2 августа, 07:42

У блогерши Ивлеевой снова вырос миллионный долг

Ивлеевой начислили ещё 3,7 млн рублей долга перед ФНС

Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / ivleeva360

Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / ivleeva360

У блогерши Анастасии Ивлеевой снова вырос миллионный долг перед ФНС. Блогерше начислили ещё 3,7 млн рублей налогов, пишет SHOT.

В конце июля, по данным SHOT, ведущая полностью погасила задолженность. Но вот опять. Вчера Ивлеевой выставили новый счёт.

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Напомним, что к июлю долг Ивлеевой достиг 11,3 млн рублей. Lamborghini блогерши была арестована, а ей самой закрыли выезд из РФ. После этого телеведущая погасила 11,3 млн задолженности. Однако, по данным SHOT, у неё остались ещё долги — 9,5 млн рублей. Но эта задолженность пока не передана в ФССП.

Александра Вишнякова
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