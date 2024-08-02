У блогерши Ивлеевой снова вырос миллионный долг

Напомним, что к июлю долг Ивлеевой достиг 11,3 млн рублей. Lamborghini блогерши была арестована, а ей самой закрыли выезд из РФ. После этого телеведущая погасила 11,3 млн задолженности. Однако, по данным SHOT, у неё остались ещё долги — 9,5 млн рублей. Но эта задолженность пока не передана в ФССП.