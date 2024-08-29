Суд дал пять суток ареста организатору «голой вечеринки» в Астрахани

Суд вынес приговор по делу о «голой вечеринке» в ночном клубе Астрахани. Организатор мероприятия получил пять суток административного ареста, он также обязан выплатить 80 тысяч рублей штрафа. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале УМВД России по Астраханской области

Кадры задержания организаторов мероприятия в ночном клубе Астрахани. Видео © Telegram / Астраханская полиция

«Организатор мероприятия был привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») и части 1 статьи 20.2.2 («Организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка») КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток и штраф в размере 80 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Проведённая МВД проверка, что организатор мероприятия, коим оказался ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений 44-летний индивидуальный предприниматель, заранее пригласил на вечеринку «актеров», которые должны были принять участие в конкурсе под видом обычных посетителей. Однако мероприятие пошло не по плану и вместе с приглашенными танцорами на сцену вышли обычные гости заведения, которые также заранее знали о проведении конкурса.

Также административные штрафы назначены генеральному директору, соучредителю и кассиру клуба. Они заплатят по четыре тысячи рублей. Ведущему скандального мероприятия предстоит отбыть четверо суток административного ареста, а участницам — по трое.