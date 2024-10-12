Около 200 посетителей столичного гей-клуба проверили на наркотики в ходе облавы
Силовики нагрянули в московские гей-клубы «Центральная станция» и «Три обезьяны»
Силовики в масках и с автоматами сегодня ночью нагрянули в столичный гей-клуб "Центральная Станция". Там праздновали день каминг-аута. В отделение увезли более 50 человек.
Облава в «Трёх обезьянах» в Москве. Видео © SHOT
По данным SHOT, сегодня около часа ночи сотрудники МВД устроили рейд в московском клубе на улице Ленинская Слобода. Посетителей положили лицами в пол — всего около 200 человек — и устроили проверку заведения. Сотрудники МВД изъяли документацию, а гостей "Центральной Станции" проверили на наличие запрещённых веществ и препаратов.
Нам стало известно, что в отделение полиции уехали более 50 сотрудников и посетителей клуба для проверки и объяснений. Также сотрудники МВД нагрянули в клуб «Три обезьяны» на Большой Грузинской улице.
Напомним, недавно москвичи жаловались на гей-клуб «Три обезьяны» в центре столицы. Местные жители долго писали заявления. Life.ru показывал, как выглядел местный «контингент».