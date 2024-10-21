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21 октября, 02:42

Ругаем и поощряем: Зоопсихолог назвала способ отучить кота прыгать на стол

Зоопсихолог Малькова: Потребность прыгать на стол заложена в кошачьей физиологии

Полностью отучить кота от привычки забираться на стол практически невозможно — в физиологии животного заложена типичная для хищников потребность находиться выше земли. Однако хозяин питомца в силах перевоспитать хвостатого и минимизировать подобные случаи, рассказала фелинолог и зоопсихолог Юлия Малькова.

По словам эксперта, для начала придётся каждый раз снимать кота оттуда, где ему быть не положено, и строго говорить «нельзя». Внизу животное можно поощрить, угостив лакомством. Вкусняшки позволят питомцу чувствовать себя в безопасности при нахождении на полу. Впрочем, в отсутствие человека мурлыка всё равно будет прыгать на стол, и помешать этому не получится.

«Не оставляйте на столе ничего, что может привлекать кошку. Например, те же конфеты будут восприниматься как игрушка. Естественно, никакие остатки пищи мы не оставляем, всё убираем и желательно моем, чтобы наверху не было ничего, что может кошку заинтересовать», — подытожила Малькова в беседе с радио Sputnik.

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Некоторая оставленная на столе еда и вовсе может представлять для котов смертельную опасности. Например, обычный шоколад способен вызвать у питомца рвоту, диарею и даже судороги. Если животного начинает подавать сигналы о помощи, его срочно нужно показать зоопсихологу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chendongshan

Илья Пушкарев
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