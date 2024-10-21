Ругаем и поощряем: Зоопсихолог назвала способ отучить кота прыгать на стол

Полностью отучить кота от привычки забираться на стол практически невозможно — в физиологии животного заложена типичная для хищников потребность находиться выше земли. Однако хозяин питомца в силах перевоспитать хвостатого и минимизировать подобные случаи, рассказала фелинолог и зоопсихолог Юлия Малькова.

По словам эксперта, для начала придётся каждый раз снимать кота оттуда, где ему быть не положено, и строго говорить «нельзя». Внизу животное можно поощрить, угостив лакомством. Вкусняшки позволят питомцу чувствовать себя в безопасности при нахождении на полу. Впрочем, в отсутствие человека мурлыка всё равно будет прыгать на стол, и помешать этому не получится.