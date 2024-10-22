Никуда без подготовки: Желающим завести питомца напомнили об ответственности

Многие люди мечтают завести собаку, но не все осознают, какая за этим решением следует ответственность. Некоторые берут щенка из питомника, а спустя время возвращают его обратно, что наносит непоправимый вред психике четвероногого. Поэтому перед тем как взять к себе в дом животное, следует знать несколько важных правил, предупредил разработчик методики дрессировки и проверки прикладных защитных собак АПС Алексей Брейкин.

В первую очередь надо ответить себе на вопросы: зачем мне нужна собака и какой породы, отметил специалист в беседе с РИА «ФедералПресс». Во-вторых, необходимо изучить информацию о потребностях животного, особенностях содержания, кормления, дрессировки и выгула. После этого следует найти питомник или заводчика. Также важно заранее поинтересоваться, какие специалисты помогут воспитать щенка и позаботиться о его здоровье.