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22 октября, 00:30

Никуда без подготовки: Желающим завести питомца напомнили об ответственности

Кинолог Брейкин: Перед тем как заводить собаку, надо узнать о её потребностях

Многие люди мечтают завести собаку, но не все осознают, какая за этим решением следует ответственность. Некоторые берут щенка из питомника, а спустя время возвращают его обратно, что наносит непоправимый вред психике четвероногого. Поэтому перед тем как взять к себе в дом животное, следует знать несколько важных правил, предупредил разработчик методики дрессировки и проверки прикладных защитных собак АПС Алексей Брейкин.

В первую очередь надо ответить себе на вопросы: зачем мне нужна собака и какой породы, отметил специалист в беседе с РИА «ФедералПресс». Во-вторых, необходимо изучить информацию о потребностях животного, особенностях содержания, кормления, дрессировки и выгула. После этого следует найти питомник или заводчика. Также важно заранее поинтересоваться, какие специалисты помогут воспитать щенка и позаботиться о его здоровье.

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Ранее зоопсихолог назвал причины срочно отвезти кошку или собаку к врачу. Например, излишние «мяу» или «гав» могут стать поводом для волнения. Также стоит забить тревогу, если животное стало агрессивным, нечистоплотным, меньше или больше есть и наносить вред самому себе.

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freepik/lookstudio

Алёна Зиновьева
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