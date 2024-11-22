Зоозащитники попросили проверить на вшивость организаторов рекламы на собаках

Зоозащитники просят проверить организаторов рекламы на собаках: не заставляют ли животных слишком долго ходить гулять в неудобных костюмах и в плохую погоду. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В беседе с телеграм-каналом волонтёры из группы «Живодёрам Нет» заявили, что бизнесменов, эксплуатирующих собак, необходимо проверить, в том числе на то, откуда они берут питомцев. Защитники животных переживают, что, если такая реклама станет популярной, может вырасти число краж собак.

Кроме того, зоозащитники хотят убедиться, что четвероногих не заставляют гулять в плохую погоду и что они не мёрзнут. К тому же повышенное внимание, которое обещают владельцы рекламных «площадок», нравится далеко не всем питомцам. У некоторых пород это может вызывать стресс, который негативно влияет на иммунитет и здоровье. В целом, такую рекламу волонтёры сравнивают с собаками-попрошайками на Арбате и грустными пони, которых заставляют катать прохожих.

Напомним, недавно в России появилась реклама на собаках. Стоимость эксплуатации четвероногих — 50 тысяч рублей. В минимальный пакет таргетированной рекламы на питомцах входят: три собаки, 15 прогулок и изготовление костюмов и рекламных баннеров. За эту сумму животных выведут погулять в тех местах, где ходит целевая аудитория рекламодателя. По словам создателя сервиса, такой способ привлекает внимание жителей.