В Ленобласти спасли погребённую заживо собаку, пёселю дали кличку Трубач

Масштабная операция по вызволению застрявшей в подземных катакомбах собаки завершилась в Ленинградской области. Спасатели и волонтёры двое суток мёрзли в колодце бывшего водохранилища, но в итоге достали погребённую заживо дворнягу на белый свет, сообщил Mash на Мойке.

Эпопея с беспризорным зверем произошла неподалёку от деревни Большие Колпаны. Собаку в колодце заметил местный житель, который и обратился к зоозащитникам. К несчастью, перед самым приездом волонтёров яму закопали, и животное оказалось замурованным в примыкающей подземной трубе. В дело пришлось пускать экскаватор.

Лишь к вечеру 20 ноября зоозащитный фонд «Северный медведь» сообщил о спасении собаки. Сейчас дворнягу осматривают в ветклинике. Уцелевшему благодаря человеческому небезразличию пёселю дали кличку Трубач.

Операция по спасению собаки в Ленобласти. Видео © Telegram / Mash на Мойке