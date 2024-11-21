В Ленобласти спасли погребённую заживо собаку, пёселю дали кличку Трубач
В Ленобласти спустя двое суток спасли замурованную под землёй собаку
Спасённая в Ленобласти собака. Обложка © Кадр видео Telegram / Mash на Мойке
Масштабная операция по вызволению застрявшей в подземных катакомбах собаки завершилась в Ленинградской области. Спасатели и волонтёры двое суток мёрзли в колодце бывшего водохранилища, но в итоге достали погребённую заживо дворнягу на белый свет, сообщил Mash на Мойке.
Эпопея с беспризорным зверем произошла неподалёку от деревни Большие Колпаны. Собаку в колодце заметил местный житель, который и обратился к зоозащитникам. К несчастью, перед самым приездом волонтёров яму закопали, и животное оказалось замурованным в примыкающей подземной трубе. В дело пришлось пускать экскаватор.
Лишь к вечеру 20 ноября зоозащитный фонд «Северный медведь» сообщил о спасении собаки. Сейчас дворнягу осматривают в ветклинике. Уцелевшему благодаря человеческому небезразличию пёселю дали кличку Трубач.
Операция по спасению собаки в Ленобласти. Видео © Telegram / Mash на Мойке
А пока одни занимаются спасением братьев меньших, другие травят животных на улицах российских городов. Догхантеры уже активизировались в Петербурге, Москве и Подмосковье. Известия о массовых убийствах зверей уже дошли и до Госудмы, где хотят привлечь виновных к ответственности.