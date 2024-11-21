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20 ноября, 22:02

В Ленобласти спасли погребённую заживо собаку, пёселю дали кличку Трубач

В Ленобласти спустя двое суток спасли замурованную под землёй собаку

Спасённая в Ленобласти собака. Обложка © Кадр видео Telegram / Mash на Мойке

Спасённая в Ленобласти собака. Обложка © Кадр видео Telegram / Mash на Мойке

Масштабная операция по вызволению застрявшей в подземных катакомбах собаки завершилась в Ленинградской области. Спасатели и волонтёры двое суток мёрзли в колодце бывшего водохранилища, но в итоге достали погребённую заживо дворнягу на белый свет, сообщил Mash на Мойке.

Эпопея с беспризорным зверем произошла неподалёку от деревни Большие Колпаны. Собаку в колодце заметил местный житель, который и обратился к зоозащитникам. К несчастью, перед самым приездом волонтёров яму закопали, и животное оказалось замурованным в примыкающей подземной трубе. В дело пришлось пускать экскаватор.

Лишь к вечеру 20 ноября зоозащитный фонд «Северный медведь» сообщил о спасении собаки. Сейчас дворнягу осматривают в ветклинике. Уцелевшему благодаря человеческому небезразличию пёселю дали кличку Трубач.

Операция по спасению собаки в Ленобласти. Видео © Telegram / Mash на Мойке

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Илья Пушкарев
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