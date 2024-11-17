Весь в бинтах: Москвичка спасла престарелого йорка, найденного на мусорке

Трогательная история спасения приключилась в Москве. В Сокольниках дворники обнаружили престарелую перебинтованную собаку породы йоркширский терьер, поместили её в мусорную камеру и отправились искать хозяев. Об этом рассказала местная жительница, которая решила исправить условия содержания питомца.

В Москве спасли брошенного йорка. Видео © 360.ru

Девушка забрала пушистика к себе домой. В квартире у собаки значительно улучшилось настроение, и она даже решила поесть. Правда, новая хозяйка так и не смогла найти старых, поэтому йорку пришлось отправиться в приют.

«[Собака] уже старенькая и непонятно, что там у неё за болезнь. Я очень переживала, что не возьмут», — отметила собеседница 360.ru.