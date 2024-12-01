«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 декабря, 18:34

Казахстан отказался вводить санкции против РФ в ущерб своим производствам

Власти Казахстана сообщили странам Запада, что не станут вводить антироссийские санкции во вред своим же производствам. Об этом сообщил замглавы правительства страны Серик Жумангарин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Речь идёт о том, что есть определённые товары, которые производятся у нас, и они попадают в санкционную линейку. И мы сказали: по этим товарам мы никаких рестрикций делать не собираемся, поскольку за этим стоят у нас большие трудовые коллективы, иногда целые моногорода, где эти производства находятся, поэтому это очень важно», — пояснил он.

При этом Казахстан не собирается становиться страной для обхода санкционных ограничений, добавил Жумангарин.

В Минэконразвития Челябинской области рассказали о сотрудничестве с Казахстаном
В Минэконразвития Челябинской области рассказали о сотрудничестве с Казахстаном

Ранее Life.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин посещал столицу Казахстана с двухдневным государственным визитом. После он с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым принял участие в заседании ХХ Форума межрегионального сотрудничества, стороны подписали Совместное заявление об углублении партнёрства. Также Казахстан пригласили стать страной-партнёром БРИКС. Владимир Путин счёл свой визит в республику успешным.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Алексей Филиппов

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Казахстан
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar