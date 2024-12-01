Казахстан отказался вводить санкции против РФ в ущерб своим производствам
Власти Казахстана сообщили странам Запада, что не станут вводить антироссийские санкции во вред своим же производствам. Об этом сообщил замглавы правительства страны Серик Жумангарин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
«Речь идёт о том, что есть определённые товары, которые производятся у нас, и они попадают в санкционную линейку. И мы сказали: по этим товарам мы никаких рестрикций делать не собираемся, поскольку за этим стоят у нас большие трудовые коллективы, иногда целые моногорода, где эти производства находятся, поэтому это очень важно», — пояснил он.
При этом Казахстан не собирается становиться страной для обхода санкционных ограничений, добавил Жумангарин.
Ранее Life.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин посещал столицу Казахстана с двухдневным государственным визитом. После он с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым принял участие в заседании ХХ Форума межрегионального сотрудничества, стороны подписали Совместное заявление об углублении партнёрства. Также Казахстан пригласили стать страной-партнёром БРИКС. Владимир Путин счёл свой визит в республику успешным.
ТАСС / POOL / Алексей Филиппов