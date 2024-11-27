Путин сообщил, что Казахстану предложен статус государства-партнёра БРИКС
Владимир Путин во время визита в Казахстан. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин сообщил, что Казахстану направлено приглашение для получения статуса государства-партнёра БРИКС. Заявление прозвучало на итоговой пресс-конференции после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которые состоялись в резиденции «Акорда» в Астане.
«Как вы знаете, на встрече лидеров БРИКС было принято решение об учреждении новой категории — государств-партнёров нашего объединения. Согласован список стран-кандидатов в эту категорию, и приглашение о присоединении к БРИКС в таком качестве направлено в Казахстан», — отметил российский лидер.
Напомним, ранее сегодня Путин прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Российского лидера встретили с размахом. Позднее президент РФ и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе поучаствовали в заседании XX Форума межрегионального сотрудничества, в рамках которого подписали Совместное заявление об углублении партнёрства.